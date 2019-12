Classis vergadert over homostandpunt cgk Zwolle

De classis Zwolle van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) vergadert vrijdag over de moeite van de gemeente in Zwolle met de besluitvorming van de generale synode rond homoseksualiteit en homoseksuele relaties.

Dat meldde de website van de CGK deze week.

De kerkenraad van Zwolle stuurde de gemeenteleden onlangs een brief om hen in te lichten over de classisvergadering, waarop mogelijk een besluit valt over een „procedure die de kerk van Zwolle buiten het kerkverband zou kunnen plaatsen.”

De gemeente in Zwolle telt ruim 4400 leden.