Wordt Vervolgd: Noord-Koreaanse christenen dankbaar na ontvangen Bijbel

De coronacrisis biedt nieuwe kansen voor Bijbelverspreiding in Noord-Korea. De gesmokkelde Bijbels worden dankbaar in ontvangst genomen, blijkt uit brieven uit het land.

„Noord-Koreanen zoeken hoop in deze tijd van pandemie en die vinden ze in de Bijbel”, aldus vertegenwoordiger Hyun Sook Foley van Voice of the Martyrs (VOM) in Korea vorige week. Het aantal exemplaren dat in de afgelopen maanden is verspreid, verdubbelde ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, schrijft de organisatie op haar website.

Het is juist deze coronacrisis die het mogelijk maakt om Noord-Koreanen van Bijbels te voorzien. De autoriteiten lijken bang te zijn om met het virus besmet te raken door contact met de bevolking, legt Foley uit. „Die sociale afstand schept mogelijkheden voor geheime Bijbelverspreiding die we voorheen niet hadden.”

VOM-Korea verspreidde dit jaar tot dusver 2630 audiobijbels en gedrukte Bijbels door middel van medewerkers, naast 11.928 exemplaren die met ballonnen en rijstflessen naar Noord-Korea zijn gelanceerd. De distributie vindt plaats door ondergrondse christenen in het land, en in andere landen waar Noord-Koreaanse staatsburgers zich bevinden. Deze Bijbelverspreiding blijkt niet nutteloos te zijn geweest.

Staatsveiligheid

De organisatie publiceerde op haar website zes brieven die ze ontving van dankbare Noord-Koreanen die een Bijbel in handen hadden gekregen. Een van de schrijvers benadrukt hoe riskant het was om een exemplaar, in welke vorm dan ook, aan te nemen. „Ik heb zeer gevaarlijke video’s en muziekbestanden ontvangen. Als iemand het in Noord-Korea bekijkt en hoort, wordt niet alleen hijzelf, maar zijn hele familie gearresteerd en naar een strafkamp gestuurd.”

Iedereen maakt financieel enorm moeilijke omstandigheden mee vanwege het virus en de reisbeperkingen, zegt de briefschrijver. Desondanks kreeg hij hoop en verdween zijn angst toen hij „God ontmoette” door het luisteren naar een audiobijbel, schrijft de Noord-Koreaan.

In een ander bericht klinkt het hoe moeilijk het is om ongezien uit de Bijbel te kunnen lezen. „We hebben hier goede leiders ontmoet die ons audiobijbels hebben gegeven. Toen we deze kregen, werd ons dringend verzocht er alleen ’s nachts in het geheim naar te luisteren om ontdekking door leden van de staatsveiligheid te vermijden.”

Een andere christen vertelt hoe het Woord hem geraakt heeft en vraagt zich af wat zijn leven nog zou zijn zonder de aanwezigheid van God. „Het lijkt erop dat alles in mijn leven verandert in een nieuwe schepping. Dank aan degenen die mij deze ‘nieuwe wereld’ sturen.”

Glimp

Volgens schattingen van Open Doors telt de ondergrondse kerk in Noord-Korea zo’n 200.000 tot 400.000 christenen. Tienduizenden van hen zitten gevangen in de beruchte werkkampen, waar velen gemarteld worden.

Ondanks dat neemt het aantal christenen toe in het gesloten land, aldus de organisatie. De brieven van soms slechts enkele regels zorgen ervoor dat andere christenen hier een glimp van opvangen. Onder christelijke Noord-Koreanen leeft het verlangen naar een groei van de kerk. „Ik kijk uit naar de dag dat er hier meer mensen in God geloven dan in de Juche-ideologie”, aldus een briefschrijver.

