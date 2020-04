Vervolgde christen heeft geen livestream

Nu Pasen nadert en we niet samen kunnen komen, ervaren we íets van wat het is om als vervolgde christen in een gesloten land te leven, zegt André van Grol. Volgens de directeur van SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) kunnen we daarom nu veel van hen leren.

„We kunnen tijdens de coronacrisis erg bezig zijn met onze eigen situatie, maar laten we onze vervolgde broeders en zusters niet vergeten”, zegt Van Grol. Ook vervolgde christenen leven toe naar Pasen, maar kunnen soms al jaren geen kerk bezoeken. Veel van hen hebben zelfs te maken met een dubbele lockdown, aldus de directeur. Nu leren juist zij ons in het vrije Westen waardevolle lessen.

Wat bedoelt u met een dubbele lockdown?

„Veel vervolgde christenen hebben geen mogelijkheid om fysiek in een gebouw samen te komen. Dat zou je dus kunnen vergelijken met de lockdown waar wij in Nederland op dit moment mee te maken hebben.

Maar hen treft vaak nog een veel zwaardere lockdown: ze kunnen hun geloof op geen enkele manier samen beleven of delen met anderen. Soms wordt het in het bezit hebben van een Bijbel al bestraft met langdurige gevangenschap of marteling. Dat gaat nog een spade dieper.

Door het virus proeven we iets van wat het is om in een gesloten land te leven en kunnen we met hen meevoelen. Wij kunnen ons bij een dubbele lockdown echter niets voorstellen. Wij kunnen nog gebruikmaken van online preken en thuis diensten volgen.”

Wat kunnen we daarvan leren?

„Dat we moeten volharden, ook als het wat langer duurt en we alleen online kerkdiensten kunnen volgen. Denk vooral aan christenen die nooit naar de kerk kunnen, bijvoorbeeld in Noord-Korea, Eritrea of Jemen. Ze zouden dolblij zijn met een livestream. Het wegvallen van kerkdiensten is niet het ergste wat ons kan overkomen. Christenen in landen waar wij werken maken dit altijd mee. Het besef hiervan kan helpen onze huidige situatie wat te relativeren.”

Waar putten zij steun uit in vaak moeilijke omstandigheden?

„Wat mij heel erg heeft geraakt, is een bericht dat we uit Noord-Korea kregen, een van de meest gesloten landen. Deze christin zei dat ze erg bang was voor hongersnood en Covid-19. Totdat ze een Bijbel in handen kreeg en Jezus leerde kennen.

Ze schreef ons: „De hele situatie rondom het coronavirus is zeer ernstig. Ik heb het gevoel dat we hier allemaal zullen sterven door verhongering of door besmetting met het virus. Beide zijn dodelijk en veroorzaken wanhoop, maar nu ik de Heere ken, is mijn angst verdwenen.”

Het is zo belangrijk om juist in deze moeilijke tijd te weten waar je anker van hoop is. Weet dat je kunt schuilen achter het bloed van Jezus Christus Die geleden heeft, iets wat we juist in deze tijd mogen herdenken. Dat is waar vervolgde christenen zich in de moeilijkste omstandigheden aan vastklampen.”

Vervolgde christenen leven veel in isolatie. Welke les kunnen we daaruit trekken?

„Gebruik deze tijd van zelfisolatie voor bezinning. De Chinese predikant Wang Ming Dou zat meer dan twintig jaar gevangen vanwege zijn geloof. Hij zei in een interview dat westerse christenen hun eigen cel moeten bouwen om rust te vinden om God te zoeken. Neem deze tijd dan ook nu je thuis zit.

Uit verschillende getuigenissen van vervolgde christenen blijkt keer op keer dat God momenten van eenzaamheid gebruikt om te spreken door Zijn Woord.”

Biedt de coronacrisis vervolgde christenen ook mogelijkheden?

„Vanuit meerdere landen ontvangen we signalen dat vervolgde christenen aangeven dat deze tijd kansen biedt om het Evangelie te verspreiden. Het coronavirus in China geeft christenen een onverwachte ingang om hun geloof te delen en contact op te nemen met de mensen om hen heen.”

Wij kunnen leren van de vervolgde kerk, zo blijkt. Kunnen wij ook wat voor hen betekenen?

„Dan zou ik willen wijzen op het gebed. Dat is altijd nodig, maar juist in deze tijd van groot belang. Bid voor de christenen die, naast dat men tijdens de paasdagen niet kan samenkomen, ook hun geloof niet openlijk kunnen belijden, gevangenzitten of worden gemarteld. Vervolgde christenen ervaren sterk de kracht van het gebed. Als ze weten dat wij voor hen bidden, voelen ze zich gedragen en gesteund.

We ontvangen ook berichten uit landen waar intensieve vervolging is dat men juist in deze tijd bidt voor christenen in het Westen. We zijn delen van hetzelfde lichaam van Christus. Juist in deze tijd van Pasen mag dat ons aan elkaar verbinden.”

Vervolging blijft, ondanks coronacrisis

Pasen is voor vervolgde christenen altijd een extra spannende tijd, zegt André van Grol, directeur van SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk). „Uit de voorgaande jaren is gebleken dat het risico van een aanslag dan erg groot is. Bijvoorbeeld de afschuwelijke aanslag in Sri Lanka tijdens Pasen 2019.” Nu christenen door coronamaatregelen niet kunnen samenkomen, verkleint het risico op een aanslag, aldus Van Grol. „Denk aan Pakistan of Sri Lanka waar christenen nu niet fysiek bij elkaar komen.”

Toch zitten overheden en extremisten niet stil, zegt hij. „Uit China horen we verhalen over christenen die op allerlei manieren evangeliseren. Ondertussen is de overheid echter doorgegaan met de genomen maatregelen. Ze sluiten nog steeds kerken en halen kruizen neer.”