SGP: Ook familie Malook naar Nederland

Nederland moet niet alleen advocaat Saif-ul-Malook onderdak bieden, maar ook diens familie. Die oproep deed SGP-fractievoorzitter Van der Staaij maandagavond aan minister Blok (Buitenlandse Zaken).

Van der Staaij deed zijn oproep in een vergadering van de kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Die vergaderde maandagavond over het mensenrechtenbeleid. „Nederland voert een beleid om mensenrechtenverdedigers bescherming te geven”, aldus Van der Staaij. „Wat de SGP betreft moeten we de advocaat en zijn familie via die weg een vluchthaven in ons land bieden.”

De SGP-politicus was maandagmiddag aanwezig bij de persconferentie van Malook in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. „Een indrukwekkende bijeenkomst”, zo zei hij daarover, „Maar de zorgen blijven. Het is van groot belang dat Asia Bibi vrijkomt, met haar gezin Pakistan verlaat en veilige plek krijgt.