Ranglijst Christenvervolging 2018 laat toename geweld zien

Het zichtbare geweld tegen christenen nam vorig jaar toe. Ruim 3000 christenen werden omgebracht vanwege hun geloof. In 2016 ging het om 1207 slachtoffers.

Dat blijkt uit de woensdag verschenen Ranglijst Christenvervolging 2018 van Open Doors, een organisatie die wereldwijd opkomt voor vervolgde christenen. Een aantal zaken die opvallen:

1. Geweld in Pakistan het hevigst

In Pakistan komt het meeste geweld voor tegen christenen. Zij en andere minderheidsgroeperingen krijgen te maken met aanslagen door radicale islamitische groeperingen, zoals IS en de taliban. Zesentwintig christenen kwamen in 2017 om vanwege hun geloof. Ook werden 168 kerken aangevallen en 110 christenen gearresteerd zonder vorm van rechtspraak. Daarnaast zijn 700 christenen ontvoerd en ten minste 83 verkracht of seksueel mishandeld.

2. Religieus nationalisme Azië

In India nam het aantal geweldsincidenten tegen christenen „schrikbarend” toe, schrijven de onderzoekers. Het land steeg in vijf jaar van plaats 28 naar plaats 11 op de ranglijst. Christenen meldden meer dan 600 incidenten met geweld, een record, maar het werkelijke aantal ligt vele malen hoger. Acht christenen kwamen om vanwege hun geloof.

De aanvallen werden met name uitgevoerd door radicale hindoes. De overheid voert volgens Open Doors een campagne om ervoor te zorgen dat alle niet-hindoes voor 30 december 2021 bekeerd zijn tot het hindoeïsme.

Dit religieus nationalisme door hindoes of boeddhisten groeit in heel Zuidoost-Azië. „Deze religies hebben een vredige reputatie in het westen, maar dat is niet de ervaring van christenen in Azië”, aldus Open Doors. Met name in Nepal is de situatie voor christenen sterk verslechterd. Radicale hindoes zijn veel actiever geworden. Het land stond elf jaar geleden voor het laatst op de ranglijst en komt nu opnieuw binnen op plaats 25.

„IS lijkt verslagen, maar moslimterreur nog lang niet”

3. Noord-Korea weer nummer 1

Noord-Korea staat voor de zeventiende keer boven aan de ranglijst. Het land zondert zich volgens de onderzoekers in toenemende mate af van de rest van de wereld. De controle en toezicht op de christenen in het land groeit. De impact van onzichtbare vormen van vervolging in de privésfeer, de familie, de gemeenschap, de publieke ruimte en voor het kerkelijk leven is maximaal.

4. Situatie in Syrië verbeterd

Syrië staat niet langer in de top 10. Nu IS bijna verdreven is uit Syrië, neemt het aantal geweldsincidenten tegen christenen af. Het land daalt van plek 6 naar plek 15. Wel blijft de situatie in het land „zorgwekkend.” Veel christenen zijn gevlucht, kerken krijgen ook nu nog te maken met aanvallen door radicale groeperingen.

In de vijftig landen die op de ranglijst staan, hebben in totaal 215 miljoen christenen in sterke of zeer sterke mate te maken met vervolging. Van hen heeft maar een klein percentage te maken met marteling, gevangenisstraf of moord, aldus Ruud Kraan, directeur van Open Doors Nederland.

Als voorbeeld noemt hij de Maldiven, een tropische eilandengroep ten zuidwesten van India, dat op plaats 13 op de ranglijst staat. „In dit paradijselijke vakantieland zijn er amper geweldsincidenten tegen christenen. De dagelijkse vaak onzichtbare onderdrukking is echter hoog en een kerkdienst of het bezit van een Bijbel is streng verboden.”

Hij roept de politiek, media en kerken op om de vervolgde kerk te blijven steunen. „Ik ben blij dat dit kabinet besloten heeft om godsdienstvrijheid tot een speerpunt te maken. Maar ik maak me wel zorgen om vluchtelingenzaken. We sturen niemand terug naar Noord-Korea, maar sturen we wel christenasielzoekers terug naar Afghanistan?”

Kraan vraagt kerken om achter „hun geloofsgenoten te staan. Besteed in de kerkdienst aandacht aan vervolgde christenen en bid voor ze. Ik hoop dat alle kerken komende zondag bidden voor de vervolgde kerk.”