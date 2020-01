Politiek uit kritiek op celstraf Chinese predikant

Martijn van Helvert (CDA) gaat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok bevragen over de veroordeling van de Chinese voorganger Wang Yi. Ook internationaal is er met ontzetting gereageerd.

Van Helvert noemt de veroordeling in het Nederlands Dagblad „verschrikkelijk.” De predikant Wang Yi van de Vroege Regen Verbondskerk werd vorige week veroordeeld tot negen jaar cel voor „staatsondermijnende activiteiten” en „illegale zakelijke activiteiten.” Zijn straf is een van de zwaarste in de laatste jaren. De predikant is een uitgesproken criticaster van de Chinese president en zet zich al jaren in voor meer religievrijheid in het land.

De Nederlandse ambassade in Peking uitte op nieuwjaarsdag kritiek op de veroordeling van Wang Yi. Op het populaire Chinese platform Weibo wenste de ambassade alle landen toe dat ze onvoorwaardelijk de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zouden toepassen. Het bericht bevatte een foto van de rechterlijke uitspraak over Wang Yi.

Op Twitter schreef de ambassade ondubbelzinnig dat de veroordeling het belang toont van de toepassing van het artikel over godsdienstvrijheid uit de verklaring. Volgens theoloog Bas Plaisier, tot 2013 docent missiologie in Hongkong, is het „goed dat dit zo duidelijk gezegd wordt.” Hij spreekt van „droevige berichten” over de veroordeling van Wang Yi.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei „geschrokken” te zijn van de veroordeling van Wang Yi op basis van „verzonnen” aanklachten. Volgens Peter Stano, hoofdwoordvoerder Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, moet China de predikant onmiddellijk vrijlaten.