Opnieuw kerkgebouw gesloopt in China

In China is vrijdag opnieuw een kerkgebouw gesloopt door de overheid. Dat meldt Bob Fu, voorman van de Amerikaanse organisatie China Aid, zaterdag via Twitter.

Het gaat om de Zundao huiskerk, met 500 leden de grootste kerkelijke gemeente in Zhengzhou, de hoofdstad van de provincie Henan. Het bedehuis werd volgens Fu donderdag verzegeld door de overheid. Een dag later werd het tegen de vlakte gegooid.

Twee weken geleden werd al een beeldbepalende kerk in de stad Linfen in de aangrenzende provincie Shanxi opgeblazen in opdracht van de overheid. Fu vermoedt dat de Chinese machthebbers een grote campagne zijn gestart om kerken te slopen.

China trekt sinds het aantreden van president Xi Jinping in 2013 de touwtjes voor christenen strakker aan. Kerken die in de ogen van de overheid te onafhankelijk opereren, krijgen te maken met intimidatie en onderdrukking. Deze week nog werden zes christenen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, omdat ze in de ogen van rechters onder meer deelnamen aan sektarische activiteiten.