Kerk Nigeria bidt vurig om vrede

De Christian Association of Nigeria (CAN), een koepelorganisatie van kerkgenootschappen in Nigeria, roept lokale kerken op om te vasten en te bidden vanwege het vele geweld dat christenen in het land treft.

Het driedaagse initiatief startte vrijdag en zal zondag worden afgesloten met een gebedstocht. De oproep is een reactie op de „gruwelijke moorden op onschuldige Nigerianen” en wil de overheid ertoe aanzetten haar verantwoordelijkheid te nemen in de bescherming van burgers. Dat zei CAN-president Samson Ayokunle donderdag in een verklaring. Hij roept lokale kerken op om, indien mogelijk, elke vastendag ’s avonds bij elkaar te komen en God te bidden om Zijn tussenkomst.

Zondag vindt er bij diverse kerken onder leiding van de CAN-voorzitters een gebedswandeling plaats, aldus Ayokunle. De christenen zullen betuigen dat Jezus de Vredevorst is en borden tonen met het opschrift ”Nee tegen verdere moorden”.

Ds. Akpen Leva, voorzitter van CAN in de Nigeriaanse staat Benue, zei in een verklaring dat het vasten en het gebed „een schreeuw tot God” zijn om het land te redden van verder bloedvergieten door Boko Haram en Fulani-herders. In navolging van de CAN-president zullen alle kerken in de staat deelnemen, stelde hij.

Onthoofd

Nigeria wordt al weken geteisterd door een enorme golf van geweld. Afgelopen dagen kwamen 32 christenen om in de Nigeriaanse staat Plateau toen Fulani-herders overwegend christelijke dorpen aanvielen. Ook lieten de aanvallers een kerkgebouw en een predikantswoning in vlammen opgaan, meldde de nieuwsdienst Morning Star News deze week.

Vorige week onthoofdde Boko Haram de predikant Lawan Andimi. De islamitische terreurorganisatie ontvoerde de predikant begin januari. Andimi was voorzitter van de koepelorganisatie in de regio Michika, in het noordoosten van Nigeria.

Begin deze maand executeerde Islamitische Staat in de Provincie West-Afrika (Iswap, een afsplitsing van Boko Haram), de christelijke Nigeriaanse student Ropvil Daciya Dalep.

In Nigeria is veel kritiek op de overheid vanwege haar aanpak van het geweld. De CAN heeft herhaaldelijk opgeroepen om bewindspersonen te vervangen om zo de strijd tegen het geweld een nieuwe impuls te geven.

Nigeria staat op plaats 12 van de ranglijst van Open Doors. Christenen in het noorden en midden van het land hebben veel te lijden van Fulani-herders en islamitische groeperingen.