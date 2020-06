Hoger beroep Pakistaans christelijk echtpaar weer uitgesteld

Het hoger beroep in het proces van het Pakistaanse echtpaar Shafqat en Shagufta Emmanuel is maandag tijdens een zitting opnieuw uitgesteld.

De rechter verwees de zaak terug naar een driekoppige rechtbank die deze in februari behandelde, aldus Joseph, de broer van Shagufta, maandag. De zaak zal nu pas na de zomervakantie in september worden behandeld.

Volgens Saif-ul-Malook, de advocaat die het christelijke echtpaar verdedigt, is de rechter mogelijk bang om zich uit te spreken. Shafqat en Shagufta zitten vanwege vermeende godslastering in de cel en werden in het 2014 ter dood veroordeeld. Blasfemie ligt erg gevoelig in het islamitische Pakistan.

Het valt broer Joseph zwaar dat het beroep opnieuw is uitgesteld. “Ik was voor de zitting hoopvol. Maar nu denk ik dat het nog erg lang kan gaan duren. We moeten weer geduld hebben.”

