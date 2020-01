Asia Bibi vertelt over gevangenschap in autobiografie ”Eindelijk vrij”

Asia Bibi, de Pakistaanse christin die jarenlang in een dodencel zat vanwege vermeende godslastering, publiceerde woensdag haar autobiografie ”Enfin libre!” (”Eindelijk vrij”).

„Je kent mijn verhaal uit de media, misschien heb je geprobeerd jezelf in mij te verplaatsen om te begrijpen hoe ik leed”, wordt Bibi geciteerd in een persbericht waarin het boek wordt aankondigd. „Maar van mijn dagelijkse leven in de gevangenis of mijn nieuwe bestaan begrijp je weinig, en daarom vertel ik je alles in dit boek.”

De Pakistaanse christin schreef de autobiografie samen met de Franse journaliste Anne-Isabelle Tollet. Tollet, correspondent in Pakistan, zette zich intensief in voor Bibi’s vrijlating en schreef twee boeken over haar zaak.

Geloof is wat Bibi in staat heeft gesteld om haar gevangenschap vol te houden, zei Tollet woensdag tegen het Franse radionetwerk RFC. „Ze bad elke dag in haar cel, ze vertrouwde op God en ze wist dat Hij haar daar weg zou krijgen.”

Ook de bewogenheid van de internationale gemeenschap met haar lot heeft haar veel steun gegeven, aldus de journaliste. Het boek is dan ook bedoeld om alle mensen te bedanken die zich voor haar zaak hebben ingezet.

Volgens Tollet is het boek geen pleidooi voor religieuze vrijheid, maar een pleidooi tegen religieus fanatisme. „Het gaat erom te laten zien hoe religieus fanatisme mensen gek kan maken, dat ze zich niet langer realiseren dat het om een mens gaat.”

Vrijlating

Voormalig landarbeider Bibi werd in 2009 opgepakt vanwege het beledigen van de profeet Mohammed. Na een geschil met islamitische collega’s over een kopje water zou ze de vraag hebben gesteld wat Mohammed had gedaan om de mensheid te redden. Bibi heeft dat altijd ontkend. In 2010 veroordeelde de rechter haar tot de dood.

De zaak kreeg internationale aandacht. Zo won Bibi de steun van paus Franciscus en vele internationale mensenrechtenorganisaties. Ook Jan Figel, speciaal gezant godsdienstvrijheid van de Europese Unie, heeft zich ingezet voor haar vrijlating.

Het Hooggerechtshof in Islamabad vernietigde haar veroordeling in 2018 en sprak Bibi vrij. Een golf van protest ging door het land. Daarom verbleef ze na haar vrijlating enkele maanden in een ”safehouse”.

De vrijlating van Bibi ligt in Pakistan onder islamitische extremisten erg gevoelig. Bibi’s advocaat Saif-ul-Malook en drie rechters van het Pakistaanse Hooggerechtshof zijn met de dood bedreigd. Ook de vrijgelaten christin ontvangt nog steeds doodsbedreigingen. Bibi verblijft daarom op een onbekende locatie in Canada.

Woensdag werd ook vermoedelijk de eerste foto van Bibi in Canada vrijgegeven. De foto toont haar samen met de journaliste Tollet.