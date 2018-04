Amerikaanse commissie: Godsdienstvrijheid verder onder druk

De vrijheid van godsdienst staat in ten minste 28 landen onder druk.

Dat concludeert USCIRF, een Amerikaanse overheidscommissie voor godsdienstvrijheid, in zijn jaarrapport 2018. Het rapport wordt op 8 mei gepresenteerd, maar verscheen dit weekend al op de website van de commissie.

Volgens het rapport is de vrijheid van godsdienst in diverse landen in 2017 verminderd. In veel gevallen komt dit doordat regimes vrijheden inperken onder het mom van terrorismebestrijding.

De commissie, die bestaat uit deskundigen en uit politici, adviseert de Amerikaanse president Trump om het beschermen van de vrijheid van godsdienst prioriteit te geven bij het buitenlandbeleid van de VS. Ook wil de commissie dat de VS zich inzetten voor mensen die om godsdienstige redenen gevangenzitten.

De commissie heeft de lijst van landen waarover zorgen zijn dit jaar drastisch beperkt. Alleen 28 landen van bijzondere zorg worden nog met name genoemd. Daarvan is er in tien landen sprake van zware schendingen van de vrijheid van godsdienst (de zogeheten Tier 1-landen), terwijl in achttien andere (de Tier 2-landen) de situatie volgens de commissie zorgelijk is. „USCIRF blijft godsdienstvrijheid wereldwijd in de gaten houden, maar heeft besloten te focussen op de zogeheten Tier 1- en Tier 2-landen.”

De tien landen waarover de USCIRF zich de meeste zorgen maakt, zijn China, Eritrea, Iran, Myanmar, Noord-Korea, Saudi-Arabië, Sudan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan. De commissie treft voorbereidingen voor het toevoegen van zes andere landen aan de Tier 1-lijst: de Centraal-Afrikaanse Republiek, Nigeria, Pakistan, Rusland, Syrië en Vietnam.

Het rapport beschrijft onder meer de situatie van de Rohingyamoslims in Myanmar, de onderdrukking van minderheden in China, de genocide op christenen, jezidi’s en sjiitische moslims door Islamitische Staat en de inperking van minderheden in Rusland.