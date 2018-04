Boek ”Het onwankelbare verbond” gepresenteerd op Theologische School GG Rotterdam

Op de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) te Rotterdam is woensdagmorgen het boek ”Het onwankelbare verbond. Een dogmatische verkenning” gepresenteerd.

De studie, uitgegeven door De Banier in Apeldoorn, is het eerste deel van de ”Semper Reformanda”-reeks van De Banier, waarin actuele theologische onderwerpen worden behandeld.

Uitgever Wim Kranendonk overhandigde het eerste exemplaar van het boek aan ds. J. J. van Eckeveld, voorzitter van het curatorium van de Theologische School en voorzitter van de redactiecommissie van de nieuwe serie.

Nieuwe vragen

Ds. Van Eckeveld noemde het belangrijk dat in de serie „vanuit de traditie van Reformatie en Nadere Reformatie wordt ingegaan op vragen van deze tijd. Er is sinds het verschijnen van de dogmatiek van ds. G. H. Kersten veel gebeurd. Er komen allerlei nieuwe vragen op ons af. Mensen raken soms in verwarring. Het doel van deze serie is op basis van wat ds. Kersten, Nadere Reformatie en Reformatie ons nalieten, antwoorden op die vragen te geven.”

De eerste ideeën voor de studie ontstonden bij de docenten van de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO) uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, gaf Kranendonk aan. „Ook de laatstgehouden generale synode onderstreepte het belang van de doordenking van actuele vragen. Die oproep is niet nieuw. Ds. A. Vergunst schreef in 1974 al dat actuele vragen dringend doordacht moeten worden in grondige theologische studies.” De nieuwe uitgave zal op een toegankelijke wijze informeren over de gereformeerde verbondsleer, aldus Kranendonk.

Aan de studie ”Het onwankelbare verbond” werkten zeven predikanten van de Gereformeerde Gemeenten mee. Zij schreven over het verbond in het Oude Testament (ds. J. M. D. de Heer), in het Nieuwe Testament (ds. D. de Wit), in de eeuw van de Reformatie (ds. G. Clements), in de negentiende en twintigste eeuw (ds. J. B. Zippro) en in de moderne theologie (ds. W. Visscher), over het wezen van het genadeverbond (ds. J. J. van Eckeveld) en over de bediening van het verbond (ds. P. Mulder).

De serie Semper Reformanda staat onder redactie van ds. Clements (docent aan de Theologische School), ds. Van Eckeveld en ds. P. Mulder (rector van de Theologische School). Deel 2 in de serie, over de Heilige Schrift en het Schriftgezag, is in voorbereiding en zal naar verwachting najaar 2019 verschijnen.

Gereformeerde Dogmatiek

Kranendonk overhandigde aan ds. Van Eckeveld daarnaast het eerste exemplaar van een herdruk van de ”Gereformeerde Dogmatiek” van ds. G. H. Kersten. Die uitgave is op spelling herzien en van extra tussenkopjes voorzien.