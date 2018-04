Bisschop De Korte houdt pleidooi voor solidariteit met het kwetsbare

„Mensen komen alleen tot bloei in sociale gemeenschappen. Dat is de reden om te pleiten voor solidariteit, vooral met dat wat klein en kwetsbaar is.”

Dat stelde dr. Gerard de Korte donderdagavond bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). De bisschop van het rooms-katholieke bisdom Den Bosch was te gast bij de studentenvereniging PFSAR, die als jaarthema heeft: ”De mens van de 21e eeuw”. De Korte gaf een rooms-katholieke visie op dit thema.

Centrale noties binnen het rooms-katholieke sociale denken over de rechtvaardige samenleving zijn onder meer menselijke waardigheid, solidariteit en algemeen welzijn. Ook de visie dat de mens principieel een sociaal wezen is, maakt hiervan deel uit, zo gaf de bisschop aan.

Hij benadrukte dat de kerk een kleinere speler in het maatschappelijk veld is geworden. Haar rol is daarmee echter bij lange na niet uitgespeeld. Er is juist een belangrijke rol voor kerken weggelegd in het bevorderen van de sociale cohesie. De Rooms-Katholieke Kerk (RKK) stelt zich hierbij op als bondgenoot van overheden op verschillende niveaus, aldus De Korte.

Luis in de pels

Behalve dat ze bondgenoot is vormt de kerk ook een luis in de pels van de overheid, zei de bisschop. Dat doet ze door de overheid te wijzen op blinde vlekken in haar taak als beschermer van de zwakkeren in de samenleving. Een middel hiervoor is het driejaarlijks rapport over armoede dat de RKK samen met de Protestantse Kerk verzorgt.

De fundering voor de rooms-katholieke visie op de rechtvaardige samenleving is in de Bijbel te vinden, aldus De Korte. Hij wees onder meer op het Bijbelboek Exodus. „Het verbond dat God sluit, is met een volk en niet met een individu. Dat wijst erop dat God niet individualistisch is.” De bisschop wees ook op de profetische waarschuwingen voor te grote verschillen tussen arm en rijk binnen het verbondsvolk.

In Mattheüs 25 geeft het gedeelte over het laatste oordeel inzicht in het belang van waardigheid en solidariteit. De Korte: „Het lijkt erop dat kleine daden van humaniteit hierbij van doorslaggevend belang zijn.” Hij refereerde daarbij aan het voeden van hongerigen en het te drinken geven van dorstigen.

Het rooms-katholieke denken over de rechtvaardige samenleving wordt voortdurend geactualiseerd, zoals recent in de pauselijke zendbrief ”Laudato Si”. Daarin roept paus Franciscus iedereen, ook niet-gelovigen, op beter zorg te dragen voor de aarde. Deze oproep vindt volgens De Korte gehoor in de pogingen tot samenwerking met moslims. De bisschop erkent dat dit niet altijd makkelijk gaat. Van belang is volgens hem het aangaan van de dialoog op basis van de raakvlakken die er zijn in het denken over God, aldus De Korte.