Belastingdienst roept kerken op ANBI-verplichtingen na te komen

De Belastingdienst heeft zich bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gemeld met de mededeling dat een aanzienlijk aantal gemeenten en diaconieën hun ANBI-verplichtingen niet op orde heeft. Als dat zo blijft, verliezen ze vanaf 1 mei de status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

Die status geeft onder meer recht op fiscale aftrek van giften. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn inmiddels 35 parochies aangeschreven.

„Het is menens”, concludeerde de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de Protestantse Kerk vorige week. „De regels voor transparantie moeten gewoon worden uitgevoerd: vóór 1 juli publicatie via internet van de jaarcijfers van het jaar ervoor, verder onder meer het opstellen van een actueel beleidsplan.”

Het is „code rood.” Met die woorden liet ds. Hans van Ark van de dienstenorganisatie van de PKN in Utrecht de classispredikanten onlangs weten dat kerkelijke gemeenten op korte termijn maatregelen moeten nemen om de jaarcijfers op hun website publiek toegankelijk te maken. Het betreft zowel de cijfers van de kerkrentmeesters als de cijfers van de diaconie.

De dienstenorganisatie zet inmiddels extra mensen in, die waar mogelijk websites langslopen en gemeenten waarschuwen als ze daarop onvoldoende informatie geven. De reden van het ontbreken van cijfers verschilt per gemeente, schrijft classispredikant ds. K. van der Kamp op zijn website. Soms is er nog geen jaarrekening vastgesteld. „Soms heeft men een van de twee jaarrekeningen vergeten te melden. Of men reageert niet op oproepen van ‘Utrecht’.”

Ds. Van Ark verwacht dat na 2020 de situatie eenvoudiger wordt, omdat de gemeenten dan –zo is de verwachting– integraal op het computersysteem Fris zullen zijn aangesloten en de gegevens automatisch gekoppeld kunnen worden aan de website. Daar worden de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd.