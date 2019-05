„Asia Bibi naar Canada vertrokken”

In Pakistan zijn boze inwoners de straat opgegaan nadat media meldden dat Asia Bibi dinsdag het land heeft verlaten en onderweg was naar Canada.

Haar advocaat, Saif-ul-Malook, deelde dat woensdagmorgen vanuit Pakistan mee. De Pakistaanse en Canadese overheid hebben het bericht van Bibi’s vertrek woensdagmorgen nog niet bevestigd, zegt de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). De Pakistaanse omroep DawnNewsTV meldde vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken gehoord te hebben dat het bericht juist is.

Volgens advocaat Malook is #AsiaBibi per vliegtuig onderweg naar #Canada. Wij zoeken nu bevestiging hiervan. We wachten op nieuws vanuit Pakistaanse of Canadese overheid. Ondertussen worden in Pakistan grote protesten aangekondigd tegen premier Imran Khan: https://t.co/2z5d4eCRtY pic.twitter.com/77btLAnHuk — Stichting HVC (@StichtingHVC) 8 mei 2019

„Wat een fantastisch nieuws”, reageerde CU/SGP-Europarlementariër Van Dalen nadat hij contact had met de advocaat. „God zij gedankt: vele gebeden zijn verhoord. Moge Hij Asia, haar gezin en haar advocaat verder nabij zijn en zegenen.”

Praise The Lord! I just got FULL CONFIRMATION from her excellent lawyer, that #AsiaBibi has left Pakistan 12 hours ago. On her way to Canada!! This is an answer to millions of prayers!! May God bless Asia, her family and her lawyer — Peter van Dalen (@petervdalen) 8 mei 2019

HVC meldde dat in Pakistan wordt opgeroepen tot grote protesten tegen premier Imran Khan. De stichting riep op te blijven bidden voor de ongeveer vier miljoen christenen in Pakistan.

Asia Bibi alias Aasiya Noreen (54), een moeder van vijf kinderen die tot de Rooms-Katholieke Kerk behoort, zat negen jaar gevangen. Een aantal moslimvrouwen weigerde op 19 juni 2009 water van haar aan te nemen omdat het door een christen aangeraakt was en daardoor onrein zou zijn. Daarop ontstond een woordenwisseling, waarbij Bibi Mohammed zou hebben beledigd. Bibi werd mishandeld, waarna de politie haar arresteerde. Een vooraanstaande imam loofde een prijs van 4500 euro uit voor degene die de christin zou ombrengen.

Op grond van de blasfemiewet werd Bibi op 11 november 2010 ter dood veroordeeld. Dat leidde internationaal tot veel verontwaardiging. In 2012 riep Bibi in haar boek ”Get me out of here” haar familieleden op hun moed en geloof niet te verliezen.

Op 31 oktober vorig jaar sprak het hooggerechtshof Bibi vrij. Het hof eiste dat ze onmiddellijk zou worden vrijgelaten. De uitspraak leidde tot massale protesten van opgezweepte groepen moslims.

Bibi’s advocaat nam om veiligheidsredenen de wijk naar Nederland, waar hij op 3 november werd opgevangen door de stichting HVC en de CU/SGP-fractie in het Europees Parlement. Malook kreeg asiel, maar keerde eind januari terug naar Pakistan om de behandeling van een herzieningsverzoek bij te wonen. Het hooggerechtshof besloot de uitspraak niet te herzien.

Vanwege de vele gewelddadige protesten van moslims tegen haar vrijspraak werd Bibi met een luchttransport van de gevangenis in Multan naar een geheime locatie in Islamabad gebracht. Het bleef lang onduidelijk waar ze zich bevond en wanneer ze Pakistan zou kunnen verlaten. Canada gaf aan haar onderdak te zullen bieden. Bibi’s beide dochters kregen daar reeds asiel.

In maart werd gemeld dat Bibi’s gezondheidstoestand steeds verder verslechterde en dat ze niet de nodige medische zorg kreeg. Later werd dit bericht echter tegengesproken.

Enkele keren was er het gerucht dat Bibi naar Canada vertrokken zou zijn. De Pakistaanse premier Khan weersprak dat vier weken geleden, maar voegde eraan toe dat Bibi in veiligheid was en binnen enkele weken het land zou verlaten.

Advocaat Malook is door Van Dalen en drie andere Europarlementariërs voorgedragen voor de Four Freedoms Award van de Roosevelt Foundation. „Onze strijd tegen de wetgeving in Pakistan en andere landen gaat door”, zegt Van Dalen. „Het is hemeltergend onrecht dat er wetten zijn die zo vreselijk kunnen ingrijpen in de levens van gelovigen.”