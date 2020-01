Zwarte oorlogsroman van Gemma Liviero

Na ”Scherven van hoop” is nu ook ”Ik laat je niet achter” van de Australische schrijfster Gemma Liviero vertaald in het Nederlands. In beide boeken staat het harde lijden centraal waar de mensen in en na de Tweede Wereldoorlog onder zuchtten.

Dit keer gaat het over twee voormalige vriendinnen, Rosalind en Monique, tussen wie zich een haat- liefdeverhouding ontwikkelt. Rosalind trouwt met Georg, die gedesoriënteerd uit de oorlog terugkeert. Soldaat Stefano heeft een weesjongetje op sleeptouw en stuit op beide mensen. Hij ontdekt de ene leugen na de andere. De Duitser Erich blijkt een weerzin- wekkende rol te spelen in zowel verleden als heden, wat uitmondt in een strijd op leven en dood.

De schrijfster wisselt steeds van hoofdpersoon, en daarbinnen ook van tijd. Telkens lees je iets over het heden van net na de oorlog, en aansluitend iets over diezelfde persoon in of voor de oorlog. De roman is knap van compositie en op een bepaalde manier fascinerend. Maar niets is wat het lijkt en het verhaal wordt steeds onbevredigender naarmate het vordert. Diverse moordpartijen worden gedetailleerd en haast klinisch verhaald. De weerzinwekkende worstelingen tussen de hoofdpersonen, het levend begraven van Monique en de uiteindelijke homoseksuele relatie tussen de twee mannen maken het boek tot een desillusie. ”Ik laat je niet achter” is een zwarte roman vol misdrijf, haat en jaloezie, waarin hoop en liefde nagenoeg ontbreken en de duistere kanten van de mens uitgeleefd worden.

Boekgegevens

Ik laat je niet achter, Gemma Liviero; uitg. KokBoekencentrum; 478 blz.; € 22,99