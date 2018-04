Zes opnieuw vertaalde preken van dr. H. F. Kohlbrugge

”Hij is het en toch is Hij het niet” luidt de –typisch kohlbruggiaanse– titel van een boekje met zes preken van dr. H. F. Kohlbrugge (uitg. De Banier, Apeldoorn, 2017, 12,95 euro).

De zinsnede is ontleend aan een van deze preken, ”Iedere geselslag tien wonden”, over Johannes 19:1-5. Daarin verklaart de predikant uit Elberfeld „hoe Christus voor ons het zevende gebod heeft vervuld.” Dr. B. J. Spruyt, die de preken opnieuw vertaalde, schrijft in zijn inleiding: „Zo werd Hij onze zonde en wij Zijn gerechtigheid, en zijn wij voor God onschuldig in Zijn onschuld. Hij hing daar niet op Golgotha, maar wij in Hem. (...) Kohlbrugge zegt dan ook dat als wij op Christus in Zijn lijden zien, wij niet zozeer Hem zien als wel onze oude mens in Zijn lichaam. Christus is het Die wij zien en toch is Hij het niet.”