Willemijn de Weerd beschrijft razzia van Putten in een kinderboek

Een historische gebeurtenis raakt je pas echt als je er verhalen over hoort, vindt Willemijn de Weerd. En dus maakte ze een kinderboek over de razzia van Putten.

„Anna heeft geen idee wat een razzia is, maar ze weet zeker dat het iets ergs is. Dat ziet ze aan mama’s gezicht.” Het meisje dat de hoofdrol speelt in ”Papa, waar blijf je?” maakt de razzia in Putten mee, deze maand 75 jaar geleden. En ze ondervindt de ingrijpende gevolgen.

Willemijn de Weerd (41), bekend van haar voorleesboeken voor jongere kinderen en de muziekvoorstellingen die ze samen met violiste Marieke Booy maakt en uitvoert, heeft het personage verzonnen. Maar haar verhaal is echt: talloze kinderen uit Putten maakten iets dergelijks door.

De razzia wordt op alle mogelijke manieren herdacht. U voegde er een kinderboek aan toe. Waarom?

„Ik merk zelf dat een historische gebeurtenis mij raakt als ik verhalen hoor van mensen die er zelf bij waren. Om die reden wilde ik er graag een boek over schijven. Omdat een verhaal de oorlog zo dichtbij kan brengen.”

Lezen kinderen niet liever een spannend oorlogsboek dan iets over zo’n dramatische gebeurtenis?

„De razzia was een heel indrukwekkende gebeurtenis. Ik hoor van kinderen dat ze het boek niet kunnen wegleggen omdat ze het zo spannend vinden.”

Hoofdpersoon Anna weet aanvankelijk niet wat een razzia is. Hoe is dat bij hedendaagse kinderen?

„De afgelopen weken heb ik in zo’n veertig klassen over mijn boek verteld. In Putten weten de meeste kinderen wel wat een razzia is, daarbuiten niet. Dat merk ik als ik mijn banner voor de klas zet. ”Indrukwekkend verhaal over de razzia van Putten”, staat erop. Dan hoor ik de kinderen fluisteren: „Wat is een razzia?””

U woont zelf in Putten. Gaf dat de doorslag om dit boek te schrijven?

„Ja, sinds 1999 woon ik er. De razzia ging steeds meer voor mij leven door schrijnende verhalen die mensen mij vertelden.”

Schrijven voor oudere kinderen is nieuw voor u. Dit thema paste natuurlijk niet in een kleuterboek.

„Ik wilde al een tijd een boek voor oudere kinderen schrijven. Mijn eigen kinderen worden ook groter. Ik denk dat mijn volgende boek weer voor de bovenbouw is.”

Bij het boek hoort ook een „muziek-vertelvoorstelling.” Heel wat anders dan een voorstelling rond een voorleesboek, lijkt me.

„Klopt. Van mensen die de voorstelling zagen, hoor ik: „Wat was het intens en dichtbij.” We waren bij de reformatorische basisschool De Wijngaard in Doetinchem en daar viel het me op hoe stil kinderen naar dit verhaal luisterden.”

Oude Kerk

Het boek is eind september gepresenteerd tijdens een muziekvoorstelling in de Oude Kerk in Putten, de plek waar het verhaal zich deels afspeelt. Er waren ruim 700 mensen. Voor wie zelf de razzia meemaakte was het best emotioneel, merkte De Weerd. „De voorstelling begint met Psalm 84, gespeeld op de piano en de viool. Iemand schreef me: „Kippenvelmoment, het eerste lied. Zo indrukwekkend. Ineens leek het allemaal zo dichtbij.”

Wat doet zo’n optreden met uzelf?

„Hetzelfde als wat het schrijven van het boek met mij deed. Het brengt de oorlog heel dichtbij. Vanochtend zei een juf tegen me: „Ik heb je boek niet met droge ogen kunnen lezen.” Ik vertelde haar dat ik het boek ook niet met droge ogen heb kunnen schrijven. Bij een optreden lukt dat wel, maar de razzia raakt mij elke keer als ik erover vertel!”

Boekgegevens

Papa, waar blijf je?, Willemijn de Weerd; uitg. Columbus, 96 blz.; € 11,90