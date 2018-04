Waargebeurd: tot geloof gekomen door het verlies van een kind

Een dun boekje waarin zo veel ellendige dingen staan dat het bijna ongeloofwaardig is. Dat is ”God bestaat echt!” Tegelijkertijd is het een krachtig getuigenis van het werk van God.

Deze dubbele invalshoek is terug te vinden in alle zeven hoofdstukjes van het boekje. In elk hoofdstuk vertelt Natasja een gedeelte van haar dramatische levensverhaal. Haar vader heeft het gezin voor een jonge vrouw verlaten, haar moeder is zwaar alcoholist. Natasja wordt verwaarloosd, maar is ook belast met de zorg voor haar moeder. Ze wordt op jonge leeftijd verkracht als betaling voor een kratje bier.

Hierdoor bouwt ze torenhoge muren om haar hart, zodat ze onkwetsbaar wordt. Niemand kan haar emotioneel raken. Zelfs bij het overlijden van haar geliefde opa ziet niemand haar huilen.

Als haar moeder overlijdt door overmatig alcoholgebruik blijft Natasja achter met een groot schuldgevoel. Had ze toch niet meer kunnen doen? Ze heeft inmiddels een knipperlichtrelatie met Ricardo en krijgt kind op kind. Is dat het dan? Een soort glijdende schaal waarin het alleen maar slechter gaat?

Het overlijden van haar oudste zoontje brengt een grote ommekeer teweeg in het leven van zowel Natasja als Ricardo. De indringende woorden „God bestaat echt!” van de jongen leidt bij hen tot bekering en zorgt voor een levensveranderende omkeer.

Gods namen

Natasja eindigt elk hoofdstukje met een stukje ”Reflectie”. Daar schrijft ze een soort toepassing, waarin een Naam van God centraal staat, bijvoorbeeld God is mijn Banier, of God is mijn Herder. Aan de hand van deze Namen wil ze laten zien hoe het toe-eigenen van de betekenis van deze Namen haar met het verwerken van haar trauma’s heeft geholpen.

Natasja’s leven is ontzettend bewogen en is het zeker waard om verteld te worden ter bemoediging van andere mensen, die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt. Maar om het boek te laten beginnen met vier aanbevelingen van mensen als Andries Knevel en Henk Medema voert wat mij betreft iets te ver. Een goed boek spreekt voor zich.

Hulp

Hoewel het levensverhaal goed opgetekend is door Corina Schipaanboord, komt het reflectiegedeelte gekunsteld over. Het is waar dat er een vernieuwing van je denken nodig is na de wedergeboorte. Foute gedachtepatronen over God, jezelf en de wereld om je heen moeten vernieuwd worden door de Heilige Geest.

Maar het is niet zo dat je de Namen van God als een soort mantra kunt herhalen en je eigen kunt maken, zodat je verschrikkelijke gebeurtenissen uit je leven makkelijker kunt verwerken. Naast het geestelijke aspect heb je ook de psychische kant van de mens, waar soms gewoon psychologische hulp noodzakelijk is om trauma’s te verwerken. Dat stukje ontbreekt volledig in dit verhaal.

Natuurlijk is het zo dat wanneer je meer inzicht krijgt in het karakter van God, en je dit jezelf mag eigen maken, het je tot rijke troost kan zijn in je leven. Die boodschap blijft overeind in het leven van Natasja en Ricardo.

Boekgegevens

God bestaat echt!, Corina Schipaanboord; uitg. Scholten B.V., Zwolle, 2017; ISBN 978 90 798 5973 3; 125 blz.; € 14,95.