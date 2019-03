Verlangen naar vrijheid

„De dag dat ik geboren werd, besloot mijn vader bij zijn vriendin te gaan wonen en mijn moeder alleen te laten met haar drie kinderen.” Zo begint de 19-jarige Nadia haar levensverhaal. Ze loopt weg van huis en trekt liftend Canada door. Eindelijk heeft ze waar ze jarenlang naar heeft verlangd: vrijheid.

Leeflang heeft geen gemakkelijk thema gekozen voor deze young adult: Nadia is als jonge vrouw op zoek naar volwassenheid, maar het valt niet mee om haar verleden hierbij achter zich te laten. Ondanks alle tegenslagen en gevaren zet ze door. Uiteindelijk komt ze terecht in een tentenkamp en gaat halve dagen werken bij McDonald’s. Wanneer onverwachts haar vader verschijnt, wil ze weten waarom hij heeft gezegd dat ze nooit geboren had mogen worden.

Het zijn niet de gebeurtenissen die het verhaal boeiend maken, daarvoor is er te weinig actie. Toch boeit ”Hitchhiker” van het begin tot het eind. De zoektocht van Nadia is inlevend beschreven, zodat je haar de vrijheid, waar ze naar verlangt, gunt.

Als lezer word je geconfronteerd met wezenlijke vragen over het doel van ons leven: Is het hebben van innerlijke vrede niet een veel hoger doel dan materialisme? En wat hebben we ervoor over om onze idealen na te streven?

Wanneer een oude man opmerkt dat God hem vergeten is, herinnert Nadia zich het lied van de zondagsschool: ”He’s got the whole world in His hands”. ”Hitchhiker” is een geslaagd debuut dat tot nadenken dwingt.

Boekgegevens

Hitchhiker, Nettie Leeflang; uitg. De Banier; 251 blz.; € 11,95.