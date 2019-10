Verhalenbundel Evelien van Dort laat kinderen reizen, ver of dichtbij

Het is nog niet zo gemakkelijk een kort verhaal te schrijven. Maar Evelien van Dort is erin geslaagd in ”Ga je mee op reis?” een tiental leuke verhalen neer te zetten. In enkele bladzijden schetst ze steeds een situatie, met aandacht voor het alledaagse, en hecht het verhaal weer op een mooie manier af.

Het boek is bedoeld voor vijf- tot negenjarigen en draait –passend bij het thema van de aanstaande Christelijke Kinderboekenmaand en Kinderboekenweek– om op reis gaan. Dat kan natuurlijk een vakantiereis zijn, zoals met de kampeerbus Dollifijn. Maar ook dicht bij huis kun je een reis maken: naar de bus om tante op te halen.

Elk verhaal heeft een speciaal thema dat een goed aanknopingspunt biedt om met je kind of kleuterklas over na te praten. Over Tara bijvoorbeeld, die van slag is als alles anders gaat tijdens haar logeerpartijtje. Regelmatig is er sprake van typische kleuterlogica: Lotte mag niet alleen naar oma, maar denkt dat het samen met poes Poeki wél kan. Dan is ze immers niet alleen. Een enkel verhaal geeft een doorkijkje naar een wereld van verdriet: oma die geheugenverlies heeft, en Ameen uit Sudan die niet wil vergeten hoe het vroeger in zijn land was. Maar ook die verhalen zijn allerminst somber en blijven dicht bij het kinderlijk beleven.

De grappige illustraties van Martine van Nieuwenhuyzen zijn op de omslag door elkaar gehutseld: een leuk zoekplaatje! Dit boek is ook vertaald in het Engels onder de titel ”Let’s go on a journey!”.

Ga je mee op reis?, Evelien van Dort; uitg. KokBoekencentrum; 85 blz.; € 12,50