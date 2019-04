Van der Zijl schrijft Boekenweekgeschenk

Annejet van der Zijl schrijft het Boekenweekgeschenk voor de Boekenweek van volgend jaar. Van der Zijl maakte naam met onder meer het boek Sonny Boy en werken over onder anderen Annie M.G. Schmidt en prins Bernhard.

Van der Zijl is „heel blij” met de opdracht en licht al een tipje van de sluier op: „Net toen dit ter sprake kwam, was ik me aan het verdiepen in een Amerikaans-Nederlandse liefdesgeschiedenis in tijden van onderdrukking en slavernij, de negentiende eeuw dus. Ik ben er inmiddels voor naar Amerika geweest en het is inderdaad een uitzonderlijk verhaal dat me bij uitstek geschikt lijkt voor het brede en hopelijk ook nieuwe publiek dat ik met dit geschenk wil bereiken.”

Eveline Aendekerk, directeur van de organiserende stichting CPNB, verwacht er veel van: „Annejet van der Zijl kan als geen ander historische figuren op een spannende manier opnieuw tot leven brengen. Haar boeken geven een unieke inkijk in andere tijden en werelden.”

De 85ste Boekenweek heeft plaats van zaterdag 7 maart tot en met zondag 15 maart. Het thema van de week wordt later onthuld.