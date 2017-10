Twee bundels met preken van ds. J. de Groot

Van ds. J. de Groot (1916-2004) uit Rijssen verschenen postuum twee bundels met preken. Ze zijn door „een kleinzoon” uitgegeven onder de titel ”Dat zulks toch werde beschreven” (uitg. Voor het nageslacht, Rijssen, 15,95 euro per deel).

Ds. De Groot werd in 1968 bevestigd als predikant in de gereformeerde gemeente in Nederland te Rijssen. Tot zijn overlijden is hij aan die gemeente als predikant verbonden gebleven. In 1980 ging ds. De Groot mee in de vorming van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband).

Deel 1 van de bundel bevat acht preken over vrije stoffen, deel 2 acht preken voor gedenkdagen, waaronder wezenzondag, oudjaar en Goede Vrijdag. De preken zijn uitgesproken in de gemeente van Rijssen en in verschillende andere gemeenten.