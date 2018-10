Tussen de bergen ligt de gemeente van Chilliwack

”As the Mountains are Rond About Jerusalem, 1966-2016. Fifty Years of God’s Faithfulness”. De titel van het jubileumboek van de Reformed Congregation in North America (RCNA) in Chilliwack wijst heen naar Psalm 125:2: „Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de Heere rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.”

Op de laatste bladzijde van het boek staat een luchtfoto waarop duidelijk te zien is dat kerkgebouw, school en pastorie zijn omringd door de Rocky Mountains.

Daarvan had de eerste predikant van de gemeente, ds. J. Pannekoek, al bij zijn intrede gezegd dat hij misschien maar kort de gemeente zou dienen en dat zijn graf dan tussen de bergen zou zijn. Negen maanden later, in januari 1971, is dat vervuld.

Andere predikanten die de gemeente dienden waren ds. J. Roos (1987-1994), ds. T. R. Treur (2002-2009) en ds. A. Geuze vanaf juni 2011.

Ds. Geuze nam op 14 oktober afscheid van de gemeente Chilliwack, om op 13 november bevestigd te worden als predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Gouda Gerbrandyweg. De Reformed Congregations in North America zijn sterk aan de Gereformeerde Gemeenten in Nederland gelieerd.

Het mooi vormgegeven boek met veel illustratiemateriaal en kaderteksten is in het Engels geschreven, maar goed leesbaar voor wie de taal een beetje machtig is. Het is beschikbaar in Nederland, onder andere via de vader van een van de auteurs (078-6817722 of cdh@kliksafe.nl).

Boekgegevens

As the Mountains are Round About Jerusalem, 1966-2016. Fifty Years of God’s Faithfulness, Stephan Hoogendijk en Ron Neels; uitg. Reformed Congregation in North America, Chilliwack, 2018; ISBN 978 90 8983 119 4; 200 blz.; € 20,-.