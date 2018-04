Thriller over de Bijlmerramp

In 1992 stortte een Boeing 747 neer in de Bijlmer. Deze Bijlmerramp had een geweldige hoeveelheid onderzoeken tot gevolg. Wat waren de technische storingen van het vliegtuig en wat vervoerde het eigenlijk? En wie waren die mannen in witte pakken die onwaarschijnlijk snel ter plaatse waren? Roelof den Ouden, bekend van een aantal jeugdseries, schrijft in zijn roman ”Witte pakken” over deze ramp. William Parker, werknemer van Marshall Chemicals in New York, ontdekt dat de Boeing een enorme hoeveelheid DMMP vervoerde, wat gebruikt kan worden voor zenuwgas. Wanneer hij deze ontdekking kenbaar maakt, wordt hij gevolgd en mishandeld. Hij vlucht het land uit naar Amsterdam, om zo zijn leidinggevenden te ontlopen. In Amsterdam woont geestelijk verzorger Reinier Zevenaar, die na het overlijden van een oude dame wordt verdacht van moord. Deze twee verhaallijnen komen bij elkaar na het neerstorten van de Boeing. Wie is de echte moordenaar? En wie is er zo op gebrand om alle vrachtgegevens te vernietigen? Een thriller met veel dreiging, mishandeling en nogal wat onrealistische wendingen. Het thema is pakkend genoeg en Den Ouden schrijft met veel vaart. Maar toch zijn er net te veel toevalligheden waardoor het verhaal onwaarschijnlijk wordt. De witte pakken worden amper genoemd, terwijl je als lezer daar juist benieuwd naar bent. Wat is daar over bekend? ”Witte pakken” is een spannend boek, maar het laat de lezer toch met een onbevredigd gevoel achter.

Boekgegevens

Witte pakken; Roelof den Ouden; uitg. Gebr. Koster, Barneveld, 2017; ISBN 987 90 555 1932 3; 238 blz.; € 14,90.