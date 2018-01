Taylor schrijft frisse roman over vriendschap en tegenslagen

Twee klittende meisjes, dikke vriendinnen en beste maatjes. Dottie en Mary zijn in alles tegenpolen. Dottie is lomp en groot, naïef en vooral erg loyaal. Mary is fijntjes en extravert, en creatief.

De hechte vriendschap ontstaat wanneer ze acht zijn en eindigt tien jaar later op een dramatische manier. De vriendinnetjes zijn dan opgroeiende tieners en allebei verliefd, smoorverliefd.

Mary heeft haar hart verloren aan de onbereikbare Elton en Dottie aan de heel gewone Ralph. Terwijl Elton totaal geen belangstelling lijkt te hebben voor Mary, groeit er een zielsverwantschap tussen Dottie en Ralph. Wanneer Mary zwanger blijkt te zijn, schudt alles op zijn grondvesten. Is de hechte vriendschap hiertegen bestand?

In deze roman schildert de Britse auteur Sandy Taylor de zorgeloosheid van twee vriendinnen met frisse streken. Het verhaal speelt zich af in Brighton in de jaren zestig van de vorige eeuw. Niets lijkt het geluk van de meisjes in de weg te staan, totdat Mary dronken wordt, zichzelf in een stomme bui weggeeft aan een jongen en zwanger wordt. Als ze na de bevalling leukemie krijgt, komt het op de echte waarden van vriendschap aan: trouw en vergevingsgezindheid.

De roman is geschreven vanuit Dotties perspectief, met afwisselend korte pagina’s uit Mary’s dagboek. Het verhaal gaat over de grote tegenstelling tussen liefde en verraad, leven en dood, jeugdige onbezorgdheid en verantwoordelijkheid. Taylor weet dit met een aantrekkelijke schrijfstijl op een boeiende manier in balans te brengen.

Boekgegevens

Jij, ik en de zee, Sandy Taylor; uitg. Kok, Utrecht, 2017; ISBN 978 90 435 2872 6; 368 blz.; € 19,99.