Stephan Enter en Esther Gerritsen op shortlist CLO-Byblos Literatuurprijs

Het Christelijk Literair Overleg (CLO) zal dit najaar voor de vierde keer haar literaire juryprijs uitreiken. Nieuw dit jaar is de samenwerking met Byblos, een samenwerking van zelfstandige christelijke boekhandels. Daarom hanteren wij vanaf deze editie de naam CLO-Byblos Literatuurprijs.

Het CLO en Byblos willen met deze prijs auteurs voor het voetlicht brengen die „het christelijk geloof een rol van betekenis geven in hun literaire werk.” De prijs is bedoeld voor de beste oorspronkelijk Nederlandse roman die in 2018 of 2019 is verschenen. Op de shortlist voor 2020 staan de volgende titels:

”De mooiste dag”, van Stevo Akkerman, ”Pastorale”, van Stephan Enter, ”De trooster”, van Esther Gerritsen, ”Vindeling”, van Vonne van der Meer en ”De kaalvreter” van Machteld Siegmann.

De prijs wordt uitgereikt in de eerste week van november. Vanwege de coronamaatregelen worden tijdstip en locatie later bekendgemaakt.

De jury bestaat dit jaar uit Frank Dijkstra (voorzitter), Elsbeth Gruteke, Suzanne van Putten, Bob Vuijk en Rebecca Koppejan. De CLO Literatuurprijs werd in 2014 uitgereikt aan Stevo Akkerman voor ”Donderdagmiddagdochter”, in 2016 aan Vonne van der Meer voor ”Winter in Gloster Huis” en in 2018 aan Johan Lock voor ”De erfenis van Adriaan”.