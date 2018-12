Single-zijn of niet

Het lijkt soms zo ideaal als je niet gebonden bent: je hoeft met niemand rekening te houden, kunt lekker je eigen gang gaan en je bent zo vrij als een vogeltje. Maar single-zijn heeft ook een schaduwkant. Want er is ook niemand met wie je je gevoelens kunt delen en voor wie je op nummer één staat.

Hoofdpersoon Ellis Rozengaarde uit ”Verborgen lied” ervaart beide kanten van het alleen-zijn en gaat online op zoek naar een vriend. Dan blijkt dat ze voor de Syrische Nadim, die sinds enkele maanden in Nederland woont, meer dan vriendschap gaat voelen. Heeft deze relatie een toekomst?

”Verborgen lied” gaat verder met het leven van Ellis, die ook in ”Verborgen bloem” een hoofdpersonage is. Opnieuw verweeft de schrijfster op een fijngevoelige manier het verleden met het heden en wisselen gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog de verhaallijn van Ellis af. De keus voor een echtgenoot lijkt soms een onmogelijke keus te zijn, maar er is maar één manier om de juiste man te kiezen en dat is samen met God. Als je samen in deze God gelooft, kun je cultuurverschillen, jaren in leeftijd en taalbarrières overwinnen.

”Laat de Heiland Stuurman zijn” is het lied waar de titel naar verwijst. „Hij kent elke rots en klip.” Niet achter je eigen verlangens aan gaan en zelf de controle willen houden, maar je leven overgeven aan God en Hem over je leven laten regeren. En het is dan ook deze wijsheid die de schrijfster de lezer mee wil geven.

Boekgegevens

Verborgen lied, Janny den Besten; uitg. De Banier; 364 blz.; € 16,95.