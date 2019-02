Schrijfster Anke de Graaf overleden

Schrijfster Anke de Graaf (1927) is op 12 februari in haar woonplaats Enkhuizen overleden. De in Hoorn geboren schrijfster, die vooral bekendheid genoot door haar familieromans, werd 91 jaar. De auteur schreef tot op hoge leeftijd.

Haar eerste titel, ”Twee vriendinnen in de stad”, verscheen in 1963 en haar laatste roman, ”Onthoud die naam”, verscheen in 2013 in de Spiegelserie van uitgeverij Zomer & Keuning. Ze verkocht bijna 2 miljoen boeken.

De Graaf publiceerde 14 kinderboeken, 16 meisjesboeken en 83 familieromans. Veel van haar romans beleefden talloze herdrukken in omnibussen, pocket- en speciale edities.

Anke de Graaf kreeg al snel bekendheid als succesvol auteur van ”moderne meisjesromans”. In de jaren zestig werd ze heel populair toen haar boeken ook werden uitgegeven in de pocketreeks ”Witte Raven”. Als tijdgenoot van schrijfsters als Nel van der Zee en Henny Thijssing-Boer verkocht ze tienduizenden exemplaren per titel.

In de jaren tachtig legde ze zich meer toe op het schrijven van familieromans, om begin deze eeuw ook familieromans te publiceren in grote oplages voor de Spiegelserie en later de succesvolle VCL-boekenreeks, nu de ”Romanserie” van uitgeverij Zomer & Keuning geheten.

De laatste vijf jaar werd haar gezondheid brozer en moest ze het schrijversvak opgeven.