Schijfster Hella S. Haasse krijgt gedenksteen in Nieuwe Kerk Amsterdam

In de Nieuwe Kerk Amsterdam wordt op donderdag 1 februari een gedenksteen onthuld ter ere van schrijfster Hella S. Haasse. De dag erna is het 100 jaar geleden dat Haasse werd geboren.

Twee kleindochters van Haasse, Merel en Alissa van den Berg, zullen de gedenksteen onthullen. Het ontwerp van de steen is van Wigger Bierma, de grafisch beeldhouwer is Henk Welling.

Tijdens de bijeenkomst zal prof. dr. Herman Pleij ingaan op de rol van de kerk bij het gedenken van schrijvers en dichters. Aleid Truijens, biografe van Haasse, spreekt over diens oeuvre. Georgina Verbaan en Willem Nijholt zullen voordragen uit haar werk.

Hella Haasse

Hélène Serafia Haasse, auteursnaam Hella S. Haasse, werd geboren op 2 februari 1918 in Jakarta, in het toenmalige Nederlands-Indië. 2018 is het jaar van haar honderdste geboortedag en tegelijk is het zeventig jaar geleden dat zij debuteerde met het Boekenweekgeschenk ”Oeroeg”.

Dit boek was haar grote doorbraak. Vele romans, essays en autobiografische teksten volgden. Vrijwel alle belangrijke Nederlandse literaire prijzen vielen haar ten deel, de P.C. Hooft-prijs (1983) en de Prijs der Nederlandse Letterkunde (2004) voorop.

In 1992 werd zij door koningin Beatrix onderscheiden met de zeldzame eremedaille voor Kunst en Wetenschap. Hoe rijk en geliefd haar literaire werk was, blijkt wel uit de volgende wapenfeiten: als enige schreef zij drie keer het Boekenweekgeschenk, in 1948, 1959 en 1994.

Haasse is een van Nederlands meest vertaalde auteurs, in vijfentwintig landen is werk van haar verschenen. In Frankrijk is het zelfs integraal vertaald. President Chirac onderscheidde haar met het eervolle Légion d’honneur.

Er zijn boeken van haar verfilmd. ”Oeroeg” en ”Het woud der verwachting” hebben steevast een hoge plek op veel leeslijsten van middelbare scholieren.

Schrijvers in De Nieuwe Kerk

Met de gedenksteen wordt een nieuwe naam aan het literaire pantheon van De Nieuwe Kerk toegevoegd. Tal van bekende en (nu) minder bekende schrijvers zijn in De Nieuwe Kerk begraven of herdacht met een gedenksteen. Grote namen zijn Joost van den Vondel en P.C. Hooft. Vondel noemde de kerk ”de Koningin van Aemstels hooftgebouwen”. Nog in 2003 onthulde Hella S. Haasse hier een gedenktekst voor Hooft.

De negentiende-eeuwse dichter Isaäc da Costa was een van de laatsten die in De Nieuwe Kerk werden bijgezet, in 1860. De in zijn tijd zeer populaire dominee-dichter Ten Kate kreeg jaren na zijn dood, in 1923, een gedenksteen. Zijn gedicht over De Nieuwe Kerk had een onwaarschijnlijke lengte van ruim 120 pagina’s.