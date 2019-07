Roman over christen-zijn in Sudan

Leven in een streng moslimland is niet altijd eenvoudig. De Texaanse schrijfster Jana Kelley heeft jarenlang in het Midden-Oosten gewoond en gewerkt en weet wat het is om als christen op te groeien in een cultuur die zo anders is dan de westerse.

In haar roman ”Zij aan zij” beschrijft Kelley vanuit eigen ervaring hoe de leefwereld van moslims eruit kan zien en meer in het bijzonder hoe het leven van een moslima eruitziet wanneer zij de keus maakt voor Jezus als Zoon van God. Kelley plaatst haar hoofdpersonen in Khartoem, in Sudan, waar de Amerikaanse Michael met zijn vrouw Mia voor een hulporganisatie gaat werken. Mia zorgt vooral thuis voor haar drie kleine kinderen en worstelt met negatieve emoties. Is dit nu de grote opdracht waarvoor ze verhuisd is? Totdat ze de jonge Halimah in huis opneemt, die zwaar mishandeld is omdat haar familie erachter is gekomen dat ze in het geheim christen is geworden. Halimah verblijft enkele maanden in het gezin van Mia en er ontwikkelt zich een mooie relatie tussen beide vrouwen, geworteld in het geloof in Christus.

In beeldende taal tekent de schrijfster de sfeer van Khartoem. Je ruikt de specerijen, je proeft de Arabische cultuur en het dagelijks leven van een moslimfamilie ontvouwt zich op een aansprekende manier voor de lezer. De rauwe realiteit van de besnijdenis wordt uit de doeken gedaan, evenals de haat tegen het christendom. Maar God bouwt Zijn Koninkrijk! Daar is deze roman een prachtig getuigenis van.

Boekgegevens

Zij aan zij, Jana Kelley; uitg. Ark Media; 221 blz.; € 16,99