Reisgids voor Israël van Dan tot Beersheva

Reizen naar Israël is even niet aan de orde. Reisgidsen zijn dus momenteel ook overbodig. Maar de gids ”Met de Bijbel door Israël” kan ook thuis een nuttige functie vervullen.

Anders dan andere handleidingen om het land van de Bijbel te doorkruisen, biedt namelijk deze uitgave, die bij uitgeverij De Banier werd verzorgd, bij al de plaatsen die in Israël worden aangedaan een overzicht van gerelateerde Schriftplaatsen. Zou men toch op reis gaan dan is dat heel instructief. Maar wie het boekje thuis ter hand neemt, kan in kort bestek veel Bijbelonderwijs tot zich nemen.

Het boekje is fraai vormgegeven, met prachtige foto’s in kleur van Henk Visscher. De uitgever meldt met dankbaarheid dat „deskundigen – afkomstig uit diverse kerken” wilden meewerken, onder wie ds. D. J. Budding, ds. W. Silfhout, ds. W. C. Meeuse en dr. Bart Wallet, terwijl het Centrum voor Israëlstudies (CIS) met Israëlconsulent Albert Groothedde speciale dank krijgt. Ook het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten verleende medewerking.

Na „een kleine geschiedenis van 3000 jaar Israël” en de politieke situatie sinds 1948 volgt een korte beschrijving van het Jodendom, waarna Israël wordt doorkruist van Dan tot Beersheva, van west naar oost, inclusief de Westelijke Jordaanoever. Er is ook aandacht voor tochten met de fiets of voor wandeltochten. Uitgebreid krijgt Jeruzalem met de vele historische of historisch geduide plekken aandacht. Intussen ook de nodige praktische informatie, over bijvoorbeeld geld en taal, klimaat en medische zorg.

Een paragraaf wordt gewijd aan ”Sabbat en zondag”. De vrijdag als rustdag voor de moslims ontbreekt. Na een (te) kort hoofdstuk over ”Kerken en christenen in Israël” volgt een paragraaf ”Naar de kerk in Israël”, met een opsomming van „Bijbelgetrouwe gemeenten.” Wat Bijbelgetrouw is is arbitrair. Aangegeven wordt dat de kerk in Israël „bepaald geen kopie is van wat we in Nederland zijn gewend.” Als dan toch wordt opgesomd, zou het ruimer hebben gekund. Ik onthoud mij van een andere opsomming, om ook niet selectief te zijn. Trouwens, ook de post van de Gereformeerde Gemeenten van het echtpaar Dekker in Nazareth ontbreekt.

En nu ik het toch heb over wat ontbreekt, bij een volgende uitgave –en die komt er zeker!– zou nog wel toegevoegd moeten worden het Herodion, het enkele jaren geleden opgegraven paleis van koning Herodes, en de christelijke nederzetting Nes Ammim. Misschien kan dan ook aandacht worden besteed aan enkele projecten die vanuit christelijk Nederland in Israël worden gesteund, met contactadressen voor een eventueel bezoek. Ik denk aan het psychiatrisch ziekenhuis Kfar Shaul en het Shaare Zedekziekenhuis.

Maar al met al is deze uitgave uniek qua opzet, fraai qua uitvoering en handzaam in het gebruik.

Boekgegevens

Met de Bijbel door Israël, Wim Hulsman (red.); uitg. De Banier; 197 blz.; € 19,95