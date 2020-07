Rauwe roman over mensenhandel en bevrijding

Anne-Minke Hakvoort

Snelle jachten, luxe boten, vakantiestranden en eilandjes voor de kust vormen het ideale decor voor het uitgaansleven van jonge meiden. Niets is minder waar. Het is de plek bij uitstek waar meisjes ontvoerd en geronseld worden voor mensenhandel. Ze worden zwaar gedrogeerd en vervolgens verhandeld aan de hoogste bieder voor misbruik en verkrachting. Dit is de misdaad die Charles Martin in zijn nieuwe romanserie aan de kaak stelt.

Hoofdpersoon is David Murphy, die het als persoonlijke roeping ziet om zo veel mogelijk meisjes op te sporen en te bevrijden, met gevaar voor eigen leven. Op zijn boot laat hij Summer toe, een moeder die op zoek is naar haar dochter Angel. Verder pikt hij een oude man op en een jong meisje. De meisjes die hij kan redden, brengt hij naar Freetown, een plek waar echte vrijheid is. Maar wat is het zware verdriet dat David drijft om telkens op zoek te gaan naar die ene, die afgedwaald is en verloren? En wie is Ellie eigenlijk?

De spanning loopt op tot het uiterste, ook voor de lezer. Een verhaal dat je met de neus op de feiten van mensenhandel drukt. Rauw en smerig is deze onderkant van de maatschappij, maar sluit je ogen er niet voor. Jezus zocht juist deze mensen op, liet als Herder Zijn kudde achter om het afgedwaalde schaap te zoeken.

Dat is de missie van Charles Martin met het boek. Dwars door het schunnige, bloederige en vieze verhaal loopt de lijn van verzoening en bevrijding van alle foute keuzes en zonden.

Boekgegevens

Waar de wereld in de oceaan valt, Charles Martin; uitg. KokBoekencentrum; 397 blz.; € 22,90