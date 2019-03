Racisme is een oeroud fenomeen, waarbij mensen zichzelf verhogen door anderen te vernederen op grond van ras of huidskleur. Dit laatste speelt de hoofdrol in de roman ”De kleur van je hart” van de Amerikaanse schrijfster Katie Ganshert; een hartverscheurend verhaal dat je leest en herleest, dat onder je huid kruipt en je een spiegel voorhoudt.

Dat het verhaal gebaseerd is op de huidige realiteit van onze moderne samenleving, maakt het des te aangrijpender om tot je te nemen. Scholen met overwegend gekleurde leerlingen moeten sluiten, wat tot gevolg heeft dat deze leerlingen naar de ‘blanke’ scholen gaan. Deze samenvoeging confronteert zowel de leerlingen als de ouders met hun eigen ideeën over de ”gekleurde ander”. Zo is Anaya een gekleurde juf, die op een geweldig creatieve manier haar leerlingen begeleidt naar de waarheid over hun afkomst. Moeder Jen worstelt met haar adoptiedochtertje Jubilee en Camille ontdekt bij zichzelf een aantal kanten waar ze zich diep voor schaamt. Komen ze tot elkaar in een proces van eerlijkheid en vergevingsgezindheid?

”De kleur van je hart” stijgt mijlenver boven de doorsnee vertaalde romans van vandaag uit. Het thema, de schrijfstijl en de woordkeus maken het verhaal bijzonder en diepzinnig. „Als je echt was, dan kon je niet lelijk zijn.” Durf je echt en transparant te zijn en te luisteren naar je hart, ook al staat het haaks op de samenleving? Leg je hart naast dit verhaal en ontdek het antwoord.

De kleur van je hart, Katie Ganshert; uitg. KokBoekencentrum; 368 blz.; € 21,99.