Prentenboek: Vogel Coco leert vliegen

Vogeltje Coco wil wel vliegen, maar durft het niet. Want als het misgaat, valt hij heel hard op de grond (net zoals de dennenappel op de illustratie!). En daar beneden is ook nog een kat, blijkt uit een andere tekening. Tegelijk lijkt het Coco wel wat om zijn eigen eten te vangen en te vliegen met zijn vriendjes. Zijn moeder helpt hem –„HUPSAKEE!”– een handje en dat is een leerzame ervaring. Het thema uitvliegen, ofwel iets doen wat je spannend vindt, staat centraal in het prentenboek ”Coco kan het!”. Loes Riphagen gebruikt een subtielere stijl dan in veel van haar eerdere boeken, met rustiger tinten ook. De illustraties zijn kunstwerkjes: een combinatie van knipwerk voor de dieren en tekenwerk voor de omgeving.

Boekgegevens

Coco kan het!, Loes Riphagen; uitg. Gottmer; 38 blz.; € 14,99