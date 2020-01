Prentenboek over kleine, vieze beestjes

De prentenboektitel ”Niet aan dit boek likken” maakt nieuwsgierig. De kleine letters op het omslag geven meteen al iets weg: het boek „zit onder de vieze beestjes”. Die humoristische toon is kenmerkend voor dit boek over de microben Miek, Cari, Sjaak en Herbert (een E. colibacterie, een streptokok, een schimmel en de huidbacterie corynebacterium, zo blijkt). De kracht van het boek is het interactieve karakter. De lezer kan Miek bijvoorbeeld ‘oppakken’ door het boek op een bepaalde plek aan te raken. Op de volgende pagina vind je Miek dan terug op een uitvergrote vinger. Andere illustraties laten de getekende microben zien op microfoto’s van onder meer een sterk uitvergroot t-shirt. Grappig en leerzaam.

Boekgegevens

Niet aan dit boek likken, Idan Ben-Barak en Julian Frost (ill),vertaling Jan Paul Schutten; uitg. Luitingh-Sijthoff, € 14,99