Prentenboek over een kieskeurige kat die zijn eten niet lust

Een eenvoudige verhaallijn met veel herhaling kenmerkt het prentenboek ”Dat lust ik niet”. De Amerikaan Christopher Silas Neal bewijst zichzelf in beeld en in zijn frisse taal (alleen met „jakkie bakkie” zal niet iedereen uit de voeten kunnen).

Ook zijn hoofdpersoon, een wat verveelde grote, gele kat, overtuigt. De kat lust zijn eten –kattenvoer– niet. „Dat is droog en saai en helemaal niet jammie. Bah!” Dus gaat hij, neus hoog in de lucht, te rade bij andere dieren: wat eet jij? Elk dier waarschuwt de poes. Wormen, maar die wriemelen. Gras, maar dat is droog („Hmpf. Dat is NOG SAAIER dan kattenvoer”, aldus de kat). De climax komt als de poes –die net op zijn rug ligt– bezoek krijgt van muis, die hém vraagt: Wat eet een kat? Het einde laat zich zo’n beetje raden – en is toch erg grappig.

Boekgegevens

Dat lust ik niet; Christopher Silas Neal; uitg. Paola, Kampen, 2017; ISBN 978 90 825 4538 8; 28 blz.; € 14,90.