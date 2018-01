Preken van Jonathan Edwards over de wederkomst en het laatste oordeel

Mede dankzij de prediking van Jonathan Edwards (1703-1758) ontstonden er in Amerika in de achttiende eeuw geestelijke opwekkingen.

In het boekje ”Zie, Hij komt. De wederkomst van Christus” (uitg. Den Hertog; 11,90 euro) staan vier preken van Edwards over Handelingen 17:31: „Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welke Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe geordineerd heeft.” In deze preken staan de wederkomst en het laatste oordeel centraal. De preken zijn voor het eerst uit het Engels vertaald. Vertaler N. A. Eikelenboom zegt in het ten geleide dat bewogenheid met zielen kenmerkend is voor de preken van Edwards. „Ook hier is dit nadrukkelijk het geval. Bovenal geven zijn woorden een diep ontzag voor God in Christus te kennen.”