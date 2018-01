Preken van ds. F. Mallan voor bijzondere dagen

”Voor bijzondere dagen. Het gesproken Woord” bevat tien preken voor bijzondere dagen in het kerkelijk jaar: nieuwjaar, biddag, de lijdenstijd, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, dankdag, de adventsperiode, Kerst en oudjaar. De bundel is van de hand van ds. F. Mallan (1925-2010), in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, en verschijnt bij uitgeverij Sola Gratia in Alblasserdam (€ 15,95).

De eerste preek, bestemd voor nieuwjaarsdag, gaat over Psalm 39:8: „En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.” De laatste preek, voor oudejaarsavond, gaat over Jeremia 45:4 en 5: ”Baruch door Jeremia van ’s Heerenwege onderricht”. ”Het gesproken Woord” bestaat uit twee series preken. Deze bundel is het eerste deel van de tweede serie.