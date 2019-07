Poëtisch prentenboek voor het slapengaan

Of het nu de lieve tekst van Astrid Lindgren is, de poëtische vertaling van Bette Westera, of de dromerige platen van Marit Törnqvist – eigenlijk maakt het niet uit.

Het geheel van het prentenboekje ”Alles gaat slapen want nu is het nacht” is prachtig. De basis vormt een wiegeliedje van de Zweedse schrijfster dat nooit eerder in een boek belandde. Iedereen gaat naar bed: de kleintjes, de papa’s en de mama’s, de varkentjes en de vogeltjes, allemaal gaan ze slapen. „Net als ons katje want nu is het nacht”, luidt het terugkerende refrein.

Het verrassende van dit boek is dat de illustrator dit katje juist door de nacht laat dwalen, langs velden en bossen. Tot het diertje uiteindelijk ook in slaap valt, veilig thuis.

Boekgegevens

Alles gaat slapen want nu is het nacht, Astrid Lindgren, Bette Westera (vert.) en Marit Törnqvist (ill); uitg. Querido; 23 blz.; € 16,50