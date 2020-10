Pieter van Os wint Libris Geschiedenis Prijs

Journalist Pieter van Os heeft met zijn boek ”Liever dier dan mens” de Libris Geschiedenis Prijs gewonnen. Dat is zondag bekendgemaakt in het radioprogramma OVT.

Van Os maakt volgens de jury „bijna tastbaar dat mensen tot alles in staat zijn.”

De Libris Geschiedenis Prijs bekroont historische boeken die een algemeen publiek aanspreken. De winnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro.

De jury was lovend over het bekroonde boek. In het rapport staat onder meer: „Bijna als een gedrevene heeft Pieter van Os zich gestort op het overlevingsverhaal van de Joodse Mala Kizel. Zij was afkomstig uit het getto van Warschau en wist als ogenschijnlijk katholiek meisje de oorlog te overleven. Van Os reisde voor zijn boek door Oost-Europa, en laat zien dat de historicus die zoekt ook veel kan vinden. Aan de hand van het overlevingsverhaal van één vrouw schreef hij een indringend en onthutsend, maar ook genuanceerd boek over het vreselijke lot van de Joden, en tegelijkertijd over actuele obsessies met volksaard en identiteit.”

Juryvoorzitter Hans de Boer, tot voor kort voorzitter van VNO-NCW, sprak van „een mooie lijst met vijf heel verschillende boeken, verschillende perioden en verschillende invalshoeken.” Hij benadrukte dat alle genomineerden „ruimschoots in aanmerking komen voor de hoofdprijs. De onderzoekers, de schrijvers, ieder op hun eigen manier, trekken de sluier van de tijd weg over menselijke situaties. En elk van die menselijke situaties werd weer bepaald door de eigen tijd.”

Voor de prijs waren vijf boeken genomineerd. Behalve de winnaar ging het om ”De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw” van RD-redacteur Enny de Bruijn, ”Missievaders. Een familiegeschiedenis van katholieke wereldverbeteraars” van Mar Oomen, ”Liever dier dan mens. Een overlevingsverhaal van Pieter van Os”, ”De Kolonieman. Johannes van den Bosch (1789-1844), volksverheffer in naam van de koning” van Angelie Sens” en ”Eens ging de zee hier tekeer. Het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners” van Eva Vriend.

Voor het eerst dit jaar kregen ook de niet-winnaars een geldprijs: een bedrag van 1500 euro per persoon.

De Libris Geschiedenis Prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Libris, Nederlands Openluchtmuseum, Rijksmuseum Amsterdam, VPRO en de Volkskrant. De prijs is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis en wordt traditiegetrouw eind oktober uitgereikt.