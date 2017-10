Op zoek naar Gods aanwezigheid in het leven van alledag

In het boek ”Hij is niet ver” (uitg. Royal Jongbloed; € 13,50) onderzoekt ds. P. J. den Admirant hoe de Bijbel over Gods aanwezigheid spreekt. „Soms zijn er bijzondere tijden waarin God Zijn aanwezigheid krachtig laat merken. Mogen wij ook vandaag zulke tijden verwachten?”

Dit boek (verschenen in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland) is een tweede druk. Aan de eerste druk heeft de auteur een hoofdstuk toegevoegd, ”Leven in Gods aanwezigheid”. Daarin gaat hij op zoek naar sporen van Gods nabijheid in het dagelijks leven. „In onze tijd hebben we er behoefte aan dat God Zijn aanwezigheid krachtig openbaart.” Ds. Den Admirant is predikant van de hervormde wijkgemeente van b.a. Eben-Haezerkerk in Apeldoorn.