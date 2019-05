Kun je ooit het meisje vergeten van wie je jarenlang zielsveel hield? En is het mogelijk dat een andere vrouw haar plaats inneemt? Deze twee vragen vormen de thematiek in de nieuwe roman van Nelleke Wander, ”Hoe kan ik Mascha vergeten?”. Jillis houdt van zijn jeugdvriendinnetje Mascha, totdat een vernietigingskamp in de Tweede Wereldoorlog een wreed einde maakt aan haar leven. Jillis blijft rouwen en piekert er niet over om naar andere meisjes te kijken. Totdat hij jaren na de oorlog een voormalige onderduikster ontmoet. Hij trouwt met haar, maar hun huwelijk bevat geheimen. Jillis moet leren dat een tweede liefde naast een eerdere liefde kan bestaan en dat geheimen aan het licht gebracht moeten worden, zodat hij in vrijheid kan leven. Nelleke Wander laat deze roman zich afspelen in de oorlog, een tijd waarover al ontzettend veel boeken geschreven zijn. Zij richt zich vooral op de psychologische aspecten van de effecten van de oorlog. Dit komt soms een beetje gekunsteld over, met onnatuurlijke dialogen tussen de hoofdpersonen. De bekering van Jillis’ vrouw en haar grote geloof in de Heere als Redder hebben een grote plek in het verhaal. De ”tale Kanaäns” zal menig lezer bekend in de oren klinken, maar kan bij niet-reformatorische lezers ook bevreemding oproepen. De onderliggende boodschap dat God trouw is door de geslachten en ziekten heen, weet de schrijfster trefzeker te verwoorden. Een oorlogsroman met een duidelijk christelijke boodschap, die zijn weg zeker zal vinden.

Boekgegevens

Hoe kan ik Mascha vergeten?, Nelleke Wander; uitg. De Banier; 256 blz.; € 13,95.