Ode aan het Oudgrieks

In ”De geniale taal” voert de Italiaanse docente Andrea Marcolongo (31) een hartstochtelijk pleidooi voor het Oudgrieks. Dat is opmerkelijk, want die taal is al bijna duizend jaar dood. Toen ze tijdens haar eindexamen een Griekse tekst moest vertalen, begon ze uit pure wanhoop te hyperventileren. Toch werd Marcolongo verliefd op het Grieks. Ze probeert die liefde over te brengen door de taal speels en toegankelijk te beschrijven. Ze brengt ingewikkelde grammaticale kwesties met aansprekende voorbeelden tot leven. Liefhebbers vinden in dit boek een ode aan een van de belangrijkste klassieke talen, maar gaan ook begrijpen hoe de Grieken naar de wereld keken en de basis legden voor onze beschaving.

Boekgegevens

De geniale taal. Waarom we allemaal van het Grieks moeten houden, Andrea Marcolongo; uitg. Wereldbibliotheek; 190 blz.; € 19,99.