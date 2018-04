Nieuwe boeken over de SGP

In het jubileumjaar van een partij, en zeker als het een honderdste verjaardag betreft, verschijnen er over die partij steevast tal van publicaties. Een greep hieruit, voor wat de SGP betreft.

- In januari verscheen bij Amsterdam University Press het boek ”Een versplinterd landschap. Bijdragen over geschiedenis en actualiteit van Nederlandse politieke partijen”. In het onder redactie van Friso Wielenga, Carla van Baalen en Markus Wilp uitgebrachte boek schrijft Jan Schippers, directeur van het wetenschappelijk instituut van de SGP, een artikel over zijn partij onder de titel ”Een karakteristieke eik in een Hollands weidelandschap”. Schippers geeft daarin een gedegen overzicht van het ontstaan van de SGP, van veranderingen in de koers, van electorale ontwikkelingen en van kansen en bedreigingen.

- Een uitvoerig overzichtswerk is het boek dat dezer dagen bij Den Hertog verschijnt, getiteld ”Politiek bij een geopende Bijbel”. Het royaal geïllustreerde boek is geschreven door de historicus Wim Fieret. Het deelt de geschiedenis van de SGP in drie perioden in: de vooroorlogse tijd, de jaren zestig en zeventig, en de meest recente periode.

- Boeiend is ook het boek dat bij uitgeverij Verloren uitkomt en dat dezer dagen wordt gepresenteerd: ”Mannen van Gods Woord.” Het is geredigeerd door de historicus Gerrit Voerman en de politicoloog Hans Vollaard. Aan deze studie leverden diverse auteurs een bijdrage, zoals Fred van Lieburg (over de SGP als protestpartij), Henk Post (over de SGP en de vrouw) en Ron de Jong (over de geografische spreiding van de staatkundig gereformeerde kiezers).

- Ten slotte verschijnt –om niet meer te noemen– bij uitgeverij De Banier een boek onder de werktitel ”Tien keer tien SGP”. Daarmee willen de auteurs, Jan Schippers en Addy de Jong, op een speelse manier een breed publiek laten kennismaken met de oudste partij van Nederland. Zij zochten de tien leukste spotprenten over partij op, alsook de tien markantste speeches van partijvertegenwoordigers, de tien opmerkelijkste typeringen door buitenstaanders enzovoort.