”Nicolas en de verdwijning van de wereld” van Anne Eekhout Beste Boek voor Jongeren 2020

Het boek ”Nicolas en de verdwijning van de wereld” van Anne Eekhout is gekozen tot het Beste Boek voor Jongeren 2020 in de categorie ”Nederlandstalig”.

In de categorie ”Vertaald” ging deze prijs naar ”Darius de Grote is niet oké”, van Adib Khorram in de vertaling van Tjalling Bos.

Een vijfkoppige jury van jongeren koos deze boeken als winnaars nadat een voorselectie van vijf boeken per categorie was samengesteld door een vakjury.

De bekendmaking had donderdag plaats bij jongerenzender NPO 3FM, door dj’s Frank van der Lende en Eva Koreman.

De winnaars ontvangen elk een cheque ter waarde van 2500 euro.

Het Beste Boek voor Jongeren wordt ieder jaar uitgereikt om de aandacht van jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 18 te vestigen op goede en leuke boeken, geschikt voor deze doelgroep. De prijs bekroont boeken van hoge kwaliteit die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en die zo het leesplezier aanwakkeren.

Jury

De jongerenjury over ”Nicolas en de verdwijning van de wereld”: „Dit boek is spannend, verrassend, en komt af en toe akelig dicht bij de werkelijkheid. Kortom: Nicolas en de verdwijning van de wereld spat van de originaliteit. Het verhaal laat echt zien wat angst allemaal met een mens kan doen, en de gevolgen zijn weerzinwekkend. Dit komt allemaal nog dichterbij door de coronacrisis waar we ons op dit moment in bevinden. Nicolas en de verdwijning van de wereld pakt je vast en laat je pas op de laatste pagina weer los. Iets wat alleen een echt goed boek kan doen. Dit maakt het niet alleen een mooi, origineel en rauw boek, maar ook een perfect boek voor jongeren. Een echte winnaar dus.”

In ”Darius de Grote is niet oké”, wordt de lezer meegenomen op een reis naar Iran en een reis op zoek naar zichzelf. Volgens de jongerenjury behandelt ”Darius de Grote is niet oké het onderwerp depressie”, een onderwerp waar door jongeren niet veel over gesproken wordt. „Dit boek maakt duidelijk hoe het is om met een depressie te moeten leven. Darius schaamt zich bijvoorbeeld vaak, omdat hij vindt dat hij geen reden heeft om verdrietig te zijn maar toch verdrietig is. Dit gevoel vertoont zich ook in zijn worsteling met zijn identiteit. Het is niet alleen een prachtig boek over cultuur en de zoektocht naar jezelf, maar ook nog eens een bevestiging voor jongeren dat ze niet de enigen zijn die met hun identiteit worstelen. ”Darius de Grote is niet oké” is echt een perfect uitgevoerd jongerenboek. En daardoor de terechte winnaar van deze categorie.”

Jongerenjury bestond uit Lotte Groot Wesseldijk (voorzitter), Bruno Beeke, Roos Breukel, Jeanine de Groot en Yente Zomerplaag.

In de vakjury zaten juryvoorzitter Marjolein Hordijk (projectmedewerker Educatie Voortgezet Onderwijs bij Bibliotheek Gelderland Zuid), Nelleke Groot (boekhandelaar bij Paagman), John Schrijnemakers (recensent), Paulien Sigmans (docent op Citadel College Lent en auteur bij Malmberg) en Janneke van der Veer (schrijfster en literatuurwetenschapper).