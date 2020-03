Mirjam van der Vegt neemt lezer in feuilleton meer naar verstilde plek

Schrijver en stiltetrainer Mirjam van der Vegt lanceert een bijzonder initiatief in deze nieuwe tijd. In een feuilleton neemt zij de lezers dagelijks mee naar en verstilde plek in hun eigen omgeving; een boom uit hun tuin of in de buurt.

In een dagelijks kort gesprekje met de boom „brengt zij je bij de kern van het leven.” Elke zevende dag ontvangt de lezer bij deze korte reflefties ook een liedje van singer-songwriter Anne Don.

Mirjam van der Vegt: „Onthaasting en verstilling kan voor mensen als een nieuwe opgave voelen in deze tijd. Hoe kun je op een laagdrempelige manier toch onthaasting in je leven toelaten? Daarom startte ik dit feuilleton. In mijn vakanties adopteer ik vaak een boom, waarbij ik dan even neerzit om bij mijn eigen hart te zijn en met God te praten. De boom nodigt me uit om thuis te raken op de plek waar ik op dat moment ben. Nu we veelal thuis zijn, kan een boom in je eigen omgeving ook zo’n plek zijn waar je even een paar minuten per dag kunt neerzitten, weg van de informatiestroom. Een plek om op adem te komen.”

Het feuilleton heeft de naam ”Een traan is als een bos”. Gaandeweg het gesprek leert de boom de mens om krachtig te staan in zijn kwetsbaarheid. De auteur neemt de lezers mee langs verschillende emoties en gevoelens en nodigt iedereen uit een boom te tekenen die ze zal bijvoegen bij het verhaal. „Nu al sturen mensen mij ontroerende verhalen en tekeningen toe over een boom bij hen in de buurt.”

Meedoen aan het feuilleton gaat op basis van een vrijwillige donatie, zodat Van der Vegt ook weer andere stilte-uitingen kan faciliteren in deze tijd.

In het kort

Een mens en een boom komen terecht in een bijna woordeloos gesprek. De boom herinnert aan een vergeten verhaal dat alle zinnen in zich heeft. ‘Adopteer’ een boom in jouw omgeving. Teken hem en laat je meenemen door de reis richting zijn wortels in een tijd vol woorden. Stuur je tekeningen op naar Mirjam van der Vegt – zij verwerkt ze dag aan dag in dit verhaal.

