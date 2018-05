Marianne Grandia schrijft actieboek voor de Week van het Christelijke Boek

Het actieboek voor de Week van het Christelijke Boek 2019 wordt geschreven door Marianne Grandia. Ze volgt daarmee Els Florijn op die voor dit jaar het actieboek schreef. De novelle wordt uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Kok.

De promotiecampagne Week van het Christelijke Boek stelt uitgevers en boekhandels in de gelegenheid om de aandacht specifiek op het christelijke boek te richten. De christelijke boekhandels geven van 20 tot en met 30 maart 2019 het actieboek gratis weg, bij aankoop van tenminste € 12,50 aan boeken.

Het is het 41ste actieboek dat door BCB, de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken en Muziekvak, wordt uitgegeven.

Marianne Grandia

Na jaren actief te zijn geweest als vertaalster en columnist, debuteerde Marianne Grandia in 2011 met de roman ”Witter dan sneeuw”. Deze roman werd lovend ontvangen en bekroond met de Publieksprijs Christelijke Boek 2012. Inmiddels heeft ze twee non-fictieboeken, een novelle en vier romans op haar naam staan. De laatste, ”Onder Zijn vleugels, verscheen afgelopen maand.

Grandia (1965) werd geboren in Alphen a/d Rijn en woont inmiddels na een aantal omzwervingen al geruime tijd met haar man in Woudrichem.

BCB

BCB is de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak. Bij BCB zijn meer dan 200 christelijke uitgeverijen, muziekdistributeurs en boekhandels aangesloten. BCB zet zich in voor de collectieve promotie van christelijke boeken en muziek en geeft onder andere actieboeken uit in de Week van het Christelijke Boek en de Christelijke Kinderboekenmaand.