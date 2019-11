Leren vrouw te zijn in Bijbels perspectief brengt tot bloei

„Om te begrijpen wat het betekent om vrouw te zijn, moeten we beginnen bij Degene Die haar gemaakt heeft.” Met deze woorden zet Elisabeth Elliot de toon voor het boek ”Met vreugde vrouw zijn”.

Het boek is geschreven tijdens het hoogtepunt van de sterke feministische beweging die in de jaren 70 en 80 door Amerika, en ook door ons land trok, maar is in 2019 nog net zo actueel. Het boek van Elliot is een frisse wind in de bedomptheid van verwarring die er ook in onze tijd is rondom de rol van de vrouw.

Elisabeth Elliot (1926-2015) was een bekende auteur en spreekster. Haar eerste man, Jim Elliot, was zendeling in Ecuador. Toen hun dochter Valerie tien maanden oud was, werd Jim met vier andere zendelingen, in 1956 vermoord door indianen van de Aucastam. Later bracht Elisabeth zelf het Evangelie aan de Auca’s. Na haar terugkeer naar de VS legde ze zich toe op het geven van lezingen en het schrijven van boeken, waardoor ze wereldwijde bekendheid kreeg.

Elliot legt door haar open en duidelijke schrijfstijl de vinger op de zere plekken in ons leven en in de samenleving als geheel. Ze schuwt daarbij niet om ook omtrent zeer controversiële onderwerpen onpopulaire conclusies te trekken, door zich steeds maar weer af te vragen: Wat zegt de Bijbel hiervan? Denk bijvoorbeeld aan de onderwerping van de vrouw aan haar man in een huwelijk of aan vrouwelijke voorgangers. Elliot zegt hierover dat bekwaamheid van de vrouw, de behoefte van de kerk en feministische argumenten niet relevant zijn. De grenzen die God in Zijn Woord gegeven heeft, zijn tijdloos en het zijn gaven die ons juist bevrijden.

Volgens Elliot is de vrouw geschapen om te dienen. Dienen zoals God het vraagt is een teken van volwassenheid. Door te dienen zul je ontvangen. Elliot schrijft dat het moederschap de essentie is van het vrouw-zijn. Moederschap betekent jezelf geven en jezelf opofferen. Elke vrouw, getrouwd of single, vruchtbaar of onvruchtbaar, kan gehoor geven aan deze hoge roeping.

Een vrouw is fundamenteel anders dan een man. We zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Man en vrouw staan beiden onder het gezag van God maar hun positie is niet dezelfde. En alleen als we zien wat het betekent om vrouw te zijn in Bijbels perspectief zullen we tot bloei komen. Echt geluk ligt in het doen van Gods wil. „Dat ik een vrouw ben maakt mij nog geen ander soort christen, maar dat ik christen ben maakt mij wel een ander soort vrouw”, schrijft ze.

En geheel tegen de huidige trend van jezelf liefhebben en goed zijn voor jezelf in, zegt Elliot dat echte volwassenheid pas begint wanneer we bereid zijn om onszelf te geven.

Dit tijdloze boek is geschreven voor elke vrouw, jong, oud, single, getrouwd of weduwe, maar omdat Elliot dit boek schrijft voor haar dochter die op het punt staat te trouwen ligt de nadruk op de getrouwde vrouw. Met recht wordt Elliot beschouwd als en van de meest invloedrijke christelijke vrouwen van deze tijd.

Boekgegevens

Met vreugde vrouw zijn. Voor mijn dochter, Elisabeth Elliot; uitg. de Banier; 183 blz.; € 14,95