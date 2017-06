Korte overdenkingen over belijdenis doen

In het geschenkboekje ”Goede belijdenis” (uitg. Den Hertog; € 10,50) laat ds. P. van Ruitenburg zien wat de Bijbel zegt over belijden en belijdenis doen.

De predikant van de Netherlands Reformed Congregation in Chilliwack zegt: „Laten we niet tevreden zijn met een belijdenis alleen met de mond, terwijl we ons hart voor God weghouden. God is meer waard dan lippendienst.” De betekenis van ”belijden” is: nazeggen. „Nazeggen van de leer, Christus nazeggen, voor Hem uitkomen. (...) Dat belijden gaat niet vanzelf. Christus belijden gaat tegen onze natuur in, het is een gave Gods, en het is een strijd. Een goede strijd, wel te verstaan.” Dit boekje bevat 32 korte overdenkingen, bedoeld als aanzet tot bezinning op het doen van belijdenis en over hoe de Heere de oprechte belijdenis werkt.